الدفاع المدني يشارك في معرض إمارة منطقة جازان احتفاء باليوم الوطني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك المديرية العامة للدفاع المدني في معرض «جازان أمن ونماء»، الذي تقيمه إمارة منطقة جازان، خلال الفترة (20- 23 سبتمبر 2025م)، احتفاء باليوم الوطني الـ (95) للمملكة، لتعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني. ويعرض جناح الدفاع المدني لزوار المعرض، جهود منسوبيه في السلامة والمحافظة على الممتلكات ومجموعة من المعدات والآليات الحديثة، وأبرز الخدمات التي يقدمها القطاع.

