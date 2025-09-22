شكرا لقرائتكم خبر الهيئة الملكية للجبيل وينبع تنظم فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم الهيئة الملكية للجبيل وينبع في مدنها الصناعية عددا من الفعاليات على مدار 5 أيام، احتفاء باليوم الوطني الـ95 للمملكة.

ففي مدينة الجبيل الصناعية تشمل الفعاليات الأوبريت الوطني وعروض معرض القوات البحرية بالمنطقة الشرقية وفعالية مركز المعرفة والإبداع وعرض نافورة ساحة حياة، وعددا من البرامج المتنوعة بالمدينة، وفي مدينة ينبع الصناعية، تتضمن الفعاليات الاحتفال الرسمي باليوم الوطني لسكان وزوار المدينة، والأمسية الشعرية الوطنية (منادي)، والفعالية البحرية بالتعاون مع قيادة حرس الحدود، واحتفالات في المركز الثقافي، والمراكز النسائية، ومركز التطوع.

وستنظم احتفالات لمنسوبي الهيئة في المقرات الرسمية في الرياض والمدن الصناعية.