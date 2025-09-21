تابع الان خبر السعودية تفوز باستضافة مسابقة إنترفيجن العالمية للموسيقى 2026 حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - فازت المملكة باستضافة النسخة الثانية من مسابقة إنترفيجن العالمية للموسيقى، المقرر انعقادها في عام 2026، لتصبح منصة دولية بارزة تحتفي بالتنوع الفني وتعزز التبادل الثقافي عبر الموسيقى. ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد مكانة المملكة المتنامية على الساحة الفنية العالمية، ويمنحها فرصة لإبراز المواهب الغنائية والإبداعية أمام جمهور دولي واسع.

إنترفيجن.. منصة للتنوع والتقارب الثقافي

شهدت العاصمة الروسية موسكو النسخة الأولى من مسابقة “إنترفيجن”، حيث مثلت هيئة الموسيقى السعودية المملكة من خلال عمل غنائي خاص، عكس الهوية الثقافية السعودية وروح الإبداع الفني، مما عزز حضورها في المشهد الموسيقي العالمي. وتُعد المسابقة واحدة من أبرز الفعاليات الموسيقية الدولية التي تجمع كل عام دولًا متعددة لتقديم عروض فنية حيّة أمام جماهير غفيرة من مختلف أنحاء العالم.

دور رؤية 2030 في دعم القطاع الموسيقي

تأتي استضافة المملكة لهذا الحدث العالمي في إطار رؤية المملكة 2030 التي أولت اهتمامًا كبيرًا بالصناعات الإبداعية، حيث تمكنت وزارة الثقافة، ممثلة في هيئة الموسيقى، من تطوير القطاع وتهيئته للتفاعل مع الفعاليات العالمية الكبرى. ويُنتظر أن تسهم نسخة 2026 في تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للفنون والثقافة، وإبراز قدرتها على تنظيم أحداث موسيقية عالمية بمستوى رفيع.

توقعات نسخة 2026

من المتوقع أن تشهد النسخة القادمة مشاركة قياسية من الدول، مع عروض موسيقية مبتكرة تُبرز التنوع الثقافي والإبداع الفني، مما يعكس أهمية المملكة كجسر للتواصل بين الشعوب من خلال الموسيقى والفنون.