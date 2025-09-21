المحتالون.. مسلسل تركي يجمع بين الجريمة والرومانسية لـ بوراك دينيز

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 سبتمبر 2025 09:59 مساءً - موسم مسلسلات الخريف قد بدأ بالفعل منذ أيام، والذي يُعد الموسم الدرامي الأقوى في تركيا، نظرًا لما يحمله من مسلسلات قوية لنجوم ذوي شعبية كبيرة، سواء داخل تركيا أو خارجها.

ورغم أنه تم عرض أكثر من مسلسل حتى الآن، إلا أن العديد من المسلسلات لا تزال في طريقها للجمهور، وضمن هذه المسلسلات؛ العمل الدرامي الرومانسي "المحتالون"، بطولة النجم التركي بوراك دينيز.

المحتالون.. مسلسل يجمع بين الجريمة والرومانسية

يتوقع النقاد الأتراك، وكذلك الجمهور، أن يكون مسلسل "المحتالون" بطولة بوراك دينيز وهلال ألتنبيليك، من أبرز الإنتاجات المُنافسة خلال موسم الخريف، وذلك لما يتمتع به بطل العمل دينيز من شعبية كبيرة في تركيا والوطن العربي، وكذلك لطابع المسلسل الذي يجمع بين الجريمة والرومانسية.

مسلسل "المحتالون-Sahtekarlar" من تأليف سيما إرجينيكون، التي اشتهرت بتجسيد علاقات شخصية مركبة في أغلب أعمالها، وإخراج علي بيلجين، أحد أشهر مخرجي الدراما التركية.

تدور القصة حول محامٍ مُحترف يُدعى "إرتان آيدين"، ورغم مهارته الكبيرة إلا أنه وقع في فخ كبير، ووجد نفسه متورطاً في قضية تُهدد سمعته ومسيرته بأكملها، والقدر يسوقه للتعاون مع فتاة تعمل في مجال "التزوير" والأعمال غير المشروعة، ورغم أن خلفيتهما مختلفة تماماً، ولكن ظهر بينهما كيمياء وانسجام غير متوقعة، والمصلحة المشتركة التي جمعتهما تحولت فيما بعد إلى قصة حب.

ورغم الحب الكبير الذي صار بينهما، إلا أن العقبات بُنيت أمامهما واحدة تلو الأخرى، من ملاحقات، واختلافات، وأيضاً مشاكل عائلية.

المسلسل بطولة بوراك دينيز في دور المحامي إرتان آيدين، وهلال ألتنبيليك في دور "آسيا" الفتاة الماهرة بالسرقة والتزوير، ويشاركهما البطولة تامر ليفنت، بيرهان سافاش، أوغور أصلان، وغيرهم.

بوراك دينيز

بوراك دينيز Burak Deniz، الممثل التركي الذي استطاع أن يصنع لنفسه اسماً لامعاً في تركيا والوطن العربي خلال سنوات قليلة، ولد في إسطنبول عام 1991، ودرس التاريخ الفني في جامعة Çanakkale Onsekiz Mart.

بدأ مسيرته الفنية من خلال المشاركة في مسرح الجامعة، ثم دخل عالم التمثيل عام 2011 عبر مسلسل "يوميات الكلية"، والذي أثبت نفسه فيه وفتح له مجالاً واسعاً في عالم الدراما.

ثم شارك في عدة مسلسلات حققت له الشهرة الواسعة؛ مثل مسلسل "الحب لا يفهم من الكلام"، ومسلسل "عطر الأمس"، ومسلسل "حكايتنا".



