الموريكس دور2025.. تكريم رفيق علي أحمد لدوره بمسلسل بالدم ‏

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 سبتمبر 2025 11:09 مساءً - كُرّم الفنان اللبناني القدير رفيق علي أحمد في حفل جوائز الموريكس دور 2025 بجائزة خاصة تقديراً لمسيرته الفنية الطويلة والحافلة ‏بالإنجازات، ولتميزه في دوره ضمن مسلسل "بالدم" الذي لاقى نجاحاً كبيراً.‏

تكريم رفيق علي أحمد لدوره بمسلسل "بالدم"

رفيق علي أحمد، هو أحد أبرز وجوه المسرح والدراما في لبنان، عُرف بأدائه القوي وصوته المميز، وقدرته على تجسيد الشخصيات ‏المعقدة التي تجمع بين العمق الاجتماعي والإنساني. ‏

 

وكان قد حظي مسلسل "بالدم" منذ عرض أولى حلقاته بنجاح وإشادات واسعة، ‏ساهمت في تصدره للترند بأحداثه التي يتابعها المشاهدون بشغف. ‏
وتدور قصته حول غالية (ماغي بو غصن) التي تكتشف أنها ليست الابنة الحقيقية لروميو (رفيق علي أحمد) وجانيت (جوليا قصار) وأنه ‏تم بالخطأ تبديلها مع مولودة أخرى أو مولود آخر في نفس المستشفى التي شهدت على ولادتهما منذ 45 عاماً، لتبدأ غالية رحلة البحث ‏الشاقة عن والديها الحقيقيين وسط أحداث مشوقة يشهدها العمل.‏
العمل من بطولة ماغي بو غصن، بديع أبو شقرا، باسم مغنية، رفيق علي أحمد، جوليا قصار، إلسي فرنيني، جناح فاخوري، نوال كامل، ‏جيسي عبدو، ماريلين نعمان، سمارة نهرا، كارول عبود، فيصل أسطواني، رندة حشمة، سعيد سرحان، تالين أبو رجيلي، والعمل من كتابة ‏نادين جابر وإخراج فيليب أسمر وإنتاج إيغل فيلمز.

 

حفل الموريكس دور 2025‏

وقد بدأ منذ قليل حفل الموريكس مع توافد النجوم إلى دور في كازينو لبنان حيث أطلّ العديد منهم على السجادة الحمراء قبيل وقت وجيز ‏من بدء الحفل وتسليم الجوائز والتكريمات. وتحمل هذه الدورة شعارًا بعنوان " 25 عاماً.. فجر جديد... مستقبل مشرق".‏

 
 
 
 
يذكر أن الموريكس دور (‏Murex d'Or‏) هو جائزة فنية لبنانية سنوية رفيعة المستوى، تُمنح لتكريم الإنجازات البارزة في ‏مجالات الفن والغناء والسينما والمسرح على المستوى اللبناني والعربي والدولي. انطلقت الجائزة عام 2000 وسرعان ما أصبحت واحدة ‏من أبرز الفعاليات الفنية والثقافية في العالم العربي.‏

