شكرا لقرائتكم خبر بطولة الروبوتات الصيفية بجامعة أم القرى تشهد مستويات فنية متميزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت جامعة أم القرى - ممثلة في عمادة شؤون الطلاب بالتعاون مع الاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية - ختام فعاليات «بطولة الروبوتات الصيفية 2025»، التي أقيمت بالمدينة الجامعية بالعابدية خلال الفترة من 17 إلى 18 سبتمبر الحالي، منافسات حماسية ومستويات فنية متميزة.

ونظمت البطولة منافسات حماسية بين 76 فريقا من طلاب وطالبات الجامعات والمدارس والمعاهد من جميع مناطق المملكة، تنافسوا على 3 مسارات رئيسة هي: «المسار السريع»، و»النزال الآلي»، و»تحدي البالونات»، وسط تفاعل وإبداع من الطلبة والمهتمين بمجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

وفي ختام المنافسات كرم وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور محمد الزهراني، والرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية محمد الرشيد بتكريم الفرق الحاصلة أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة.