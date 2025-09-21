شكرا لقرائتكم خبر توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الذكاء الاصطناعي الشامل في الأسواق الناشئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute) ومنظمة التعاون الرقمي (DCO) مذكرة تفاهم؛ بهدف تسريع وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي بشكل شامل في الأسواق الناشئة، وتعزيز التعاون ضمن مبادرة المؤسسة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق اللقاءات المشتركة، والمشاركة في إعداد ونشر إصدارات فكرية رائدة.

وتتماشى هذه الاتفاقية مع شعار النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII9) تحت شعار: «مفتاح الازدهار»، الذي سيجمع المستثمرين العالميين وصناع الرؤى في الرياض خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر 2025م.

وتشمل مذكرة التفاهم مسارات عمل مشتركة تتمثل في: شمول الذكاء الاصطناعي؛ بهدف استفادة الأسواق الناشئة من مكاسب الذكاء الاصطناعي، وملتقيات مبادرة مستقبل الاستثمار عبر حوارات معرفية حصرية قائمة على الدعوة، وإعداد الإصدارات، وتطوير محتوى معرفي قابل للتطبيق.

وبموجب الاتفاقية ستتولى منظمة التعاون الرقمي دور «الشريك المعرفي» لمبادرة المؤسسة الخاصة بالذكاء الاصطناعي حتى 31 يوليو 2026م، بما يشمل دعم فعاليات مؤتمر FII9 والبرامج اللاحقة له.

وقال رئيس اللجنة التنفيذية والرئيس التنفيذي المكلف لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد آتياس «يقع الذكاء الاصطناعي في صميم استراتيجية المؤسسة لمستقبل رقمي شامل، وتمكننا الشراكة مع منظمة التعاون الرقمي من ضمان استفادة الاقتصادات الرقمية سريعة النمو من تبني الذكاء الاصطناعي، ليس فقط في المملكة العربية السعودية، بل في الأسواق العالمية كافة».

من جانبها أكدت المدير العام لمنظمة التعاون الرقمي الدكتورة هاجر الحداوي، أن هذه الشراكة تأتي في لحظة محورية بالنسبة للاقتصاد الرقمي العالمي، ومن خلال الجمع بين تفويض المنظمة لتحقيق نمو رقمي شامل ورؤية المؤسسة المستقبلية للذكاء الاصطناعي، ترسم مسارات عملية تتيح للدول الأعضاء والشركاء الاستفادة من الابتكار المتقدم، ويؤكد توقيع مذكرة التفاهم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الالتزام المشترك بضمان ازدهار رقمي شامل، مستدام، وعابر للحدود.

وتعد منظمة التعاون الرقمي أول هيئة حكومية دولية تُعنى بتسريع النمو الرقمي الشامل، إذ تمثل 16 دولة عضوا يبلغ إجمالي ناتجها المحلي أكثر من (3.5) تريليونات دولار ويقطنها (800) مليون نسمة، وتعمل المنظمة على تمكين التعاون عبر الحدود، وصياغة السياسات المستقبلية، وتوفير الفرص في الاقتصاد الرقمي، مع تركيز خاص على الذكاء الاصطناعي، ومستقبل العمل؛ لضمان استفادة الأسواق الناشئة من التقنيات المتقدمة.

وتقوم مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار وهي مؤسسة عالمية غير ربحية، على البيانات والابتكار والتأثير، وتسعى من خلال ركائزها الثلاث (فكر - تبادل - نفذ) إلى إيجاد حلول عملية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والاستدامة، والرعاية الصحية، والتعليم.

يذكر أن النسخة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار ستعقد في الرياض خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر 2025م، لتجمع القادة وصناع القرار في جلسات عامة ومختبرات وملتقيات حصرية تترجم الحوار إلى اتفاقات وخارطة طريق للسياسات.