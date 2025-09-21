شكرا لقرائتكم خبر 13 جهة حكومية وأهلية تقدم خدماتها لزوار مهرجان المنتجات التحويلية الزراعية الثالث بدومة الجندل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم 13 جهة حكومية وأهلية خدماتها لزوار مهرجان المنتجات التحويلية للمنتجات الزراعية بمحافظة دومة الجندل «إبداعات جوفية» في نسخته الثالثة المقام بأرض المعارض في محافظة دومة الجندل، بتنظيم من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف ممثلا في مكتب دومة الجندل.

وأسهم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها «وقاء» بمنطقة الجوف في تقديم ورش تثقيفية، وتخصيص جناحه للتعريف بالمركز ودوره في المكافحة.

واستعرض صندوق التنمية الزراعية في منطقة الجوف برامجه للزوار، وقدمت كل من المؤسسة العامة للري وبلدية محافظة دومة الجندل والكلية التقنية بدومة الجندل، ومركز التنمية الاجتماعية، ومدرسة فتيات الأوائل برامج تعريفية وتثقيفية للزوار، وأقام مستشفى دومة الجندل العام ومركز طب الأسنان التخصصي والهلال الأحمر ومركز بدر الطبي أركانا توعوية وخدمية تضمن بعضها فحوصات طبية مجانية.

فيما استعرضت الجمعية التعاونية للنحالين برامجها لخدمة المنتجين، وأسهمت فرق الكشافة في مساندة القائمين على تنظيم المهرجان.