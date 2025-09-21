شكرا لقرائتكم خبر جامعة طيبة تنظم مؤتمر «الجيل الخامس من التعليم في ضوء رؤية المملكة 2030 » ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم جامعة طيبة بالمدينة المنورة وبالشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة وجمعية طيبة التعليمية والجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية، يومي الأربعاء والخميس (1 – 2 أكتوبر 2025م) مؤتمر «الجيل الخامس من التعليم في ضوء رؤية المملكة 2030 « وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة. ويقام المؤتمر تحت شعار «أنسنة التعليم في عصر التقنية»؛ بهدف استشراف مستقبل التعليم وتبني استراتيجيات مبتكرة تسهم في تمكين الإنسان وتعزيز الوعي التقني والابتكار المعرفي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. ويتضمن المؤتمر جلسات علمية وورش عمل بمشاركة باحثين ومهتمين بالشأن التربوي والتقني، لبحث التوجهات الحديثة في التعليم وتطوير ممارساته بما يعزز جودة المخرجات التعليمية. ودعت الجامعة الراغبين في مزيد من التفاصيل إلى زيارة حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

