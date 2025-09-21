اللجين السعودية تقرر توزيع 0.75 ريال للسهم عن الربع الثالث من عام 2025

أعلنت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية عن توقيع عقد بيع أصول المصنع الثاني الواقع بالمدينة الصناعية الثانية بمدينة الرياض، والتنازل عن عقد إيجار الأرض الخاصة به للمشتري.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، تبلغ قيمة الصفقة 45 مليون ريال (غير شاملة أية رسوم أو ضرائب).

ونوهت الشركة إلى أنه سيتم تسديد قيمة الصفقة على دفعات، تتضمن الدفعة الأولى سداد مبلغ 9 ملايين ريال من إجمالي المبلغ وذلك عند توقيع الاتفاقية، وسيتم خلال الدفعة الثانية سداد المبلغ المتبقي وهو 36 مليون ريال، عند موافقة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، على وإتمام إجراءات الصفقة.

ونوهت الشركة إلى أن الصفقة تأتي ضمن خطط الشركة الاستراتيجية لتعزيز كفاءة استغلال الأصول والموارد ودعم النمو المستقبلي.

وأشارت إلى أن القيمة الدفترية تبلغ 24.9 مليون ريال وفق القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، ومن المتوقع تحقيق ربح رأسمالي يبلغ 20.1 مليون ريال.

كما لفتت إلى أنه سيتم استخدام المتحصلات من بيع المصنع في تمويل العمليات التشغيلية للشركة.

وبينت الشركة أن أسباب الصفقة تعود لانخفاض الطلب على الأنابيب الفخارية، وضعف الجدوى الاقتصادية من الإبقاء على المصنع الثاني للشركة.

وأكدت الفخارية أن الثفقة تهدف لتحقق الجدوى الاقتصادية من بيع المصنع الثاني مع مواصلة عمليات الإنتاج للأنابيب الفخارية وملحقاتها من المصنع الأول للشركة، واستغلال قيمة الصفقة في تمويل العمليات التشغيلية.