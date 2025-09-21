لبنان - شهيد في غارة إسرائيلية على طريق الخردلي

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية ، مساء اليوم السبت 20 أيلول 2025 ، باستشهاد مواطن في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركبة على طريق الخردلي جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة أن "الشهيد من بلدة الخيام سكان كفركلا في الغارة على طريق الخردلي".

وقتلت إسرائيل، الجمعة، شخصين وأصابت 11 آخرين، بقصف استهدف سيارتين جنوبي لبنان، في خرق جديد لوقف إطلاق النار.

وجاءت الاغتيال، الجمعة، غداة شن إسرائيل غارات جوية مكثفة على 5 بلدات جنوبي لبنان، وهو ما ندد به الجيش اللبناني، محذرا من أن هذا التصعيد يعرقل تنفيذ خطته العسكرية المتعلقة بالانتشار وحصرية السلاح جنوب منطقة نهر الليطاني.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت إسرائيل عدوانا على لبنان، تحوّل في أيلول/ سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة، قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص، وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، قبل التوصل إلى اتفاق في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

المصدر : وكالات