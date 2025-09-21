تابع الان خبر وزير الخارجية يؤكد التزام السعودية بدعم القضية الفلسطينية وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - جدد سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية تأكيده على أن القضية الفلسطينية تظل في مقدمة أولويات المملكة العربية السعودية في مختلف المحافل الدولية، مشددًا على أن المملكة تسعى بكل إمكاناتها لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ووقف دوامة العنف المستمرة، وصولًا إلى تحقيق سلام عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

المملكة حاملة رسالة سلم وعدل في الأمم المتحدة

وأوضح سموه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن المملكة تشارك هذا العام في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حاملة رسالة السلم والعدل، مستندةً إلى تاريخ طويل في إرساء دعائم السلام منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز –طيب الله ثراه– وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان –حفظهما الله–.

دور تاريخي في دعم السلام الدولي

أضاف سمو وزير الخارجية أن المملكة، بصفتها من الدول المؤسسة للأمم المتحدة عام 1945م، ساهمت على مدى عقود في دعم الأمن والسلم الدوليين، وكانت ولا تزال وسيطًا دوليًا موثوقًا في حل النزاعات وتعزيز الحوار. وأكد أن السياسات الحكيمة والعلاقات المتوازنة للمملكة جعلتها طرفًا أساسيًا في جهود الوساطة وحل الأزمات الإقليمية والدولية.

التزام مستمر بالقضية الفلسطينية

أشار سموه إلى أن المملكة لن تدخر جهدًا في سبيل إنهاء معاناة الفلسطينيين، والعمل على تحقيق حل عادل يبدأ بإقامة دولة فلسطين المستقلة، بما يسهم في إحلال سلام إقليمي شامل ومستدام، ويعزز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.