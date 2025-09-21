شكرا لقرائتكم خبر «هيئة العقار» تدشن أعمال البيئة التنظيمية التجريبية التشريعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد، أعمال البيئة التنظيمية التجريبية التشريعية (Sandbox) إحدى مبادرات مركز بروبتك السعودية Sph، التي تأتي بهدف دعم الابتكار في القطاع العقاري، وإتاحة المجال لرواد الأعمال لاختبار نماذج العمل في بيئة مرنة، بما يسهم في تعزيز جاهزيتهم للامتثال والاندماج في السوق العقاري.

وأكد الحماد أن الهيئة طورت أطرا تنظيمية أكثر مرونة، وبسطت الإجراءات، ورفعت كفاءة الخدمات وتجربة المستفيدين، ليصبح سوق العقار السعودي أكثر موثوقية، وأكثر تنافسية، وأكثر استدامة، وأن مركز بروبتك السعودية، (SPH) يمثل مظلة حاضنة، تلتقي عندها جهود الشركات العقارية الناشئة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجامعات، والجهات التنظيمية، في منظومة واحدة، تعمل و تتحرك ببرامج تسريع، ومجتمع ابتكار نابض بالحياة، وتمكين تنظيمي متجدد.

وأوضح رئيس هيئة العقار أن البيئة التنظيمية التجريبية (Sandbox)، تأتي انطلاقا من رؤية المملكة 2030، لتوفر بيئة تنظيمية مرنة تعزز من جاهزية السوق العقاري ستفتح أبوابا أوسع أمام رواد الابتكار العقاري، وتمكن المستثمرين من الوصول إلى الفرص الاستثمارية في التقنيات العقارية، وتمنح المستفيد النهائي حلولا مبتكرة، تسهم في رفع جودة الحياة ورفاهية المجتمع، وتعزز من استخدام التقنيات العقارية.

وأعلنت هيئة العقار أنه وبالتزامن مع تدشين أعمال البيئة التنظيمية التجريبية التشريعية، عن طرح مسودة الإطار التنظيمي للبيئة التجريبية التشريعية عبر منصة «استطلاع»، بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها، ارتكازا على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري الصادرة بقرار مجلس الوزراء.

وأشارت الهيئة إلى أن الإطار التنظيمي للبيئة التجريبية التشريعية، يوضح رحلة الابتكارات العقارية ومعايير التقديم و الأهلية وتقييم الجاهزية وآلية اختبارها ضمن البيئة التجريبية والخروج منها.

ودعت الهيئة المهتمين من العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص كافة إلى الاطلاع على الدليل في منصة استطلاع، وتقديم الملاحظات والمقترحات بشأنه.