وزير الخارجية يرأس وفد المملكة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لترؤس وفد المملكة المشارك في أعمال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين.

وتترأس المملكة المؤتمر الدولي الرفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين على مستوى القادة، وكذلك الاجتماع الوزاري الرفيع المستوى للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين.

كما تستضيف المملكة، على هامش انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، عددًا من المبادرات والاجتماعات التي تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، وتعزيز الجهود الدبلوماسية والإنسانية والتنموية.

مشاركة لولي العهد

في الإطار نفسه، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع مشروع قرار شفهي، قدمته المملكة العربية السعودية، بالموافقة على مشاركة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، عبر دائرة اتصال عن بُعد أو رسالة مسجلة مسبقا في المؤتمر الرفيع المستوى حول تسوية قضية فلسطين وحل الدولتين، المقرر 22 سبتمبر.

كما سيشارك وفد المملكة في احتفالية الأمم المتحدة بمناسبة مرور 80 عامًا على تأسيسها، بالإضافة إلى عدد من الاجتماعات الرسمية التي تهدف إلى تعزيز العمل الدولي المتعدد الأطراف، ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لإرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، وتنسيق العمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى عقد اللقاءات الثنائية مع ممثلي الدول الشقيقة والصديقة، وعدد من مسؤولي المنظمات الدولية المشاركين في أعمال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

الوفد السعودي

يضم وفد المملكة سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، والمستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، فضلا عن وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل.

فعالية لـ«سدايا»

تنظم المملكة، ممثلةً في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، فعالية دولية رفيعة المستوى خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لمناقشة موضوعات الذكاء الاصطناعي، بحضور دولي كبير من مختلف دول العالم، وذلك في ظل التحولات المتسارعة التي يقودها الذكاء الاصطناعي في العالم وما صاحبه من اهتمام دولي من الحكومات والمؤسسات والأفراد.

ويأتي هذا التنظيم إدراكًا من «سدايا» مسؤوليات المملكة العالمية تجاه دعم القضايا الدولية، ولا سيما المعنية بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز جهودها في الدفع بمسيرة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، لتحقيق المصلحة العامة للمجتمعات البشرية، فضلًا عن تفعيل دورها المحوري في صناعة القرار العالمي، في ظل الدعم المتواصل والمستمر لـ«سدايا» من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الأمير محمد بن سلمان.

وتستهل المملكة، ممثلة في «سدايا»، وجودها الدولي في نيويورك بتنظيم فعالية دولية عالية التمثيل، بالشراكة مع جمهورية كينيا ومنظمة الأمم المتحدة، حول الذكاء الاصطناعي، في خطوة تؤكد قيادة المملكة التوجه الدولي تجاه تسخير الذكاء الاصطناعي، لدعم التنمية المستدامة والتعاون المتعدد الأطراف. كما تعزّز هذا الحضور بمشاركة فاعلة في جلسات دولية رئيسة، يجتمع فيها كبار المسؤولين الدوليين من خبراء وصناع سياسات تنظيمية في العالم.

مشاركة السعودية في اجتماعات نيويورك

- أعمال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

- المؤتمر الدولي من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

- الاجتماع الوزاري الرفيع المستوى للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين.

- مبادرات واجتماعات لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

- تنظيم فعالية دولية لمناقشة موضوعات الذكاء الاصطناعي.