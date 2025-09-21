تابع الان خبر السعودية تحقق إنجازات ملموسة في “رؤية 2030” لتعزيز المجتمع الطموح حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - سجلت رؤية السعودية 2030 تقدمًا واضحًا في تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني، لتصبح هذه الرؤية الطموحة واقعًا يلمسه كل سعودي. منذ إطلاقها في 2016، ركزت الرؤية على استثمار مزايا المملكة الفريدة، بما في ذلك موقعها الاستراتيجي ومكانتها الاقتصادية والإسلامية، لتتحول من خطط مستقبلية إلى إنجازات قابلة للقياس. وفقًا لتقرير الرؤية لعام 2024، فإن 93% من مبادراتها اكتملت أو تسير وفق المسار المخطط، فيما حققت 85% من مؤشرات الأداء مستهدفاتها السنوية أو اقتربت منها، ما يعكس فعالية الاستراتيجيات الوطنية.

انخفاض معدل البطالة وتعزيز تمكين المرأة

أظهر التقرير انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7% في 2024، محققًا المستهدف قبل حلول 2030، بعد أن كان 12.3% في 2016. وشهدت نسبة البطالة بين النساء انخفاضًا ملحوظًا من 34.5% إلى 11.9%، نتيجة برامج تطوير المهارات والاستراتيجيات الداعمة لسوق العمل، مما ساهم في توظيف أكثر من 2.4 مليون سعودي في القطاع الخاص بنهاية 2024.

تعزيز مكانة المملكة الدينية والثقافية

واصلت المملكة تعزيز مكانتها قلب العالم الإسلامي، حيث تجاوز عدد المعتمرين 16.9 مليون معتمر، مدعومًا بتسهيلات التأشيرات وتطوير البنية التحتية للمشاعر المقدسة. كما سجلت المملكة 8 مواقع ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، آخرها “المنظر الثقافي لمنطقة الفاو الأثرية”، ما يعكس الاهتمام الكبير بالحفاظ على التراث الوطني وإبرازه عالميًا.

تطور التعليم وتنمية المواهب

حافظت ثلاث جامعات سعودية على تصنيفها ضمن أفضل 200 جامعة عالميًا، فيما ارتفع ترتيب المملكة في مؤشر المواهب العالمي إلى المركز 32، مدفوعًا بتحسين بيئة العمل والبرامج الداعمة لاستقرار المواهب، لتعزيز القدرة التنافسية وجذب الكفاءات العالمية.

ريادة عالمية في الأمان والتحول الرقمي

تصدرت المملكة دول مجموعة العشرين في مؤشر الأمان، كما شهدت السلامة المرورية تحسنًا ملحوظًا مع انخفاض معدل وفيات الحوادث إلى 12.3 لكل 100 ألف نسمة، مقابل 17.6 في 2018. على الصعيد الرقمي، حازت المملكة المرتبة الأولى عالميًا في مؤشري المشاركة الإلكترونية والبيانات المفتوحة، مدعومة بمنصات حديثة مثل “بيانات السعودية”.

الصحة والرياضة والتمكين المجتمعي

ارتفع متوسط العمر المتوقع إلى 78.8 سنة، متجاوزًا المستهدف لعام 2025، مع تحسن جودة الرعاية الصحية وزيادة الوعي بأساليب الحياة الصحية. وفي الرياضة، عززت المملكة وجودها عالميًا، بما في ذلك تشكيل أول منتخب نسائي لكرة القدم وإطلاق دوري نسائي، إلى جانب تحقيق أبطال المملكة ميداليات متنوعة في الرياضات المختلفة.

تدل هذه الإنجازات على أن رؤية السعودية 2030 أصبحت واقعًا ملموسًا، يركز على الإنسان والمجتمع، ويترجم الطموحات إلى تنمية مستدامة ومجتمع مزدهر.