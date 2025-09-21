من سيحصد الكرة الذهبية 2025؟

يُقام حفل جائزة الكرة الذهبية 2025 في 22 سبتمبر بباريس، بتنظيم مشترك بين مجلة فرانس فوتبول ويويفا. يشمل الحفل تقديم 13 جائزة لأفضل اللاعبين والمدربين والأندية، أبرزها جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب. من بين المرشحين عثمان ديمبيلي، كيليان مبابي، محمد صلاح، وأشرف حكيمي. يقدم الحفل رود خوليت وكيت سكوت.

*ملخص بالذكاء الاصطناعي. تحقق من السياق في النص الأصلي.

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى حفل جوائز الكرة الذهبية 2025 في نسخته الـ69 الذي يحتضنه مسرح شاتليه في باريس.

ما هي جائزة الكرة الذهبية؟

يتم تقديم جائزة الكرة الذهبية سنوياً من قبل مجلة فرانس فوتبول منذ عام 1956، وهي الجائزة الأكثر تميزاً التي يمكن أن يحصل عليها لاعب كرة قدم تقديراً لإنجازاته المتميزة وموهبته الاستثنائية.

وفي 3 نوفمبر 2023، أبرمت مجموعة “أموري”، المالكة لمجلة “فرانس فوتبول” وصحيفة “ليكيب” شراكة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، لتنظيم حفل الكرة الذهبية بدءاً من 2024.

سيتم تقديم 13 جائزة في هذا الحفل، 6 للرجال و6 منها للسيدات وجائزة سقراط للأعمال الإنسانية والخيرية، لكن تبقى جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب تحظى بشعبية أكبر.

من سيقوم بتقديم حفل الكرة الذهبية 2025؟

سيتولى مهمة تقديم الحفل أسطورة كرة القدم الهولندي والفائز السابق بجائزة الكرة الذهبية رود خوليت، إلى جانب الصحفية الرياضية البريطانية البارزة كيت سكوت، وفقاً لإعلان من يويفا.

جوائز الكرة الذهبية:

• جائزة الكرة الذهبية للرجال (أفضل لاعب)

• جائزة الكرة الذهبية للسيدات (أفضل لاعبة)

• جائزة كوبا للرجال (أفضل لاعب شاب)

• جائزة كوبا للسيدات (أفضل لاعبة شابة)

• جائزة ياشين للرجال (أفضل حارس مرمى)

• جائزة ياشين للسيدات (أفضل حارسة مرمى)

• جائزة غيرد مولر للرجال (أفضل هداف في النادي/المنتخب الوطني)

• جائزة غيرد مولر للسيدات (أفضل هداف في النادي/المنتخب الوطني)

• جائزة يوهان كرويف للرجال (أفضل مدرب في النادي/المنتخب الوطني)

• جائزة يوهان كرويف للسيدات (أفضل مدرب في النادي/المنتخب الوطني)

• جائزة نادي العام للرجال

• جائزة نادي العام للسيدات

• جائزة سقراط (أفضل عمل إنساني للاعب كرة قدم)

أبرز 10 مرشحين للكرة الذهبية:

عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان / فرنسا)

أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان / المغرب)

رافينيا (برشلونة / البرازيل)

لامين يامال (برشلونة / إسبانيا)

كيليان مبابي (ريال مدريد / فرنسا)

فينيسيوس جونيور (ريال مدريد / فرنسا)

بيدري (برشلونة / إسبانيا)

جود بيلينغهام (ريال مدريد / إنجلترا)

محمد صلاح (ليفربول / مصر)

هاري كين (بايرن ميونيخ /إنجلترا)

أبرز 10 مرشحين لجائزة كوبا:

جواو نيفيز (باريس سان جيرمان / البرتغال)

ديزيري دوي (باريس سان جيرمان / فرنسا)

لامين يامال (برشلونة / إسبانيا)

باو كوبارسي (برشلونة / إسبانيا)

دين هويسن (ريال مدريد / إسبانيا)

أيوب بوعدي (ليل / فرنسا)

إستيفاو (بالميراس – تشيلسي / البرازيل)

رودريغو مورا (بورتو / البرتغال)

كنان يلديز (يوفنتوس / تركيا)

مايلز لويس سكيلي (أرسنال / إنجلترا)

أبرز 5 مرشحين لجائزة أفضل حارس

أليسون بيكر (ليفربول / البرازيل)

ياسين بونو (الهلال / المغرب)

لوكاس شوفالييه (ليل – باريس سان جيرمان / فرنسا)

تيبو كورتوا (ريال مدريد / بلجيكا)

جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان – مانشستر سيتي /إيطاليا)

المرشحون لجائزة أفضل مدرب:

الإيطالي أنطونيو كونتي (نابولي)

الإسباني لويس إنريكي (باريس سان جيرمان)

الألماني هانزي فليك (برشلونة)

الإيطالي إنزو ماريسكا (تشيلسي)

الهولندي أرني سلوت (ليفربول)

المرشحون لجائزة أفضل نادٍ

برشلونة (إسبانيا)

بوتافوغو (البرازيل)

تشيلسي (إنجلترا)

ليفربول (إنجلترا)

باريس سان جيرمان (فرنسا)

الشرق