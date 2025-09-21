مفوض العون الإنساني بالشمالية يؤكد دعمهم للهيئة الشبابية للإعمار والتعافي الوطني

- 1/2
أكد مفوض مفوضية العون الإنساني بالولاية الشمالية دكتور وائل محمد شريف دعم المفوضية ووقوفها مع الهيئة الشبابية للإعمار والتعافي الوطني حتى تؤدي أدوارها الوطنية ضمن مشروعات مرحلة التعافي والإعمار.
وأشار لدى لقائه بمكتبه السبت وفد الهيئة الشبابية للإعمار والتعافي الوطني الزائر للولاية الشمالية برئاسة الأمين العام للهيئة هاشم سليمان إلى أن البلاد تحتاج إلى تضافر ووقفة جميع السودانيين خاصة الشباب لإعادة بناء ما دمرته الحرب.
وأضاف أن الهيئة على مستوى الولاية والمركز لها إسهامات واضحة في معركة الكرامة ومرحلة الإعمار والتعافي الحالية.
من جانبه أكد الأمين العام للهيئة الشبابية للإعمار والتعافي الوطني هاشم سليمان أن الوفد بحث مع مفوض مفوضية العون الإنساني بالشمالية الترتيبات المتعلقة بتجهيز القافلة الكبرى المتجهة لولاية الخرطوم انطلاقاً من الولاية الشمالية بجانب الوقوف على عمل مكاتب الهيئة بالولاية .
واشار إلى أن الشباب يمثلون حاضر ومستقبل السودان داعياً الجميع إلى دعم وإسناد مشروعات وبرامج الهيئة والمساهمة في البناء واستيعاب الطاقات والجهود للإعمار والتعمير.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
