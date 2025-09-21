شكرا لقرائتكم خبر عن كشف مصير 10 وزراء حوثيين (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أزيح الستار اخيرا، عن مصير 10 وزراء في حكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي، غير المعترف بها، لأول مرة منذ استهداف الغارات الاسرائيلية اجتماعا لهم في العاصمة صنعاء مساء الخميس (28 اغسطس)، واغتيالها رئيس الحكومة احمد الرهوي و8 من وزرائه واثنين من كبار موظفيه.

جاء هذا بأول ظهور رسمي وعلني لوزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري في حكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي غير المعترف بها، خالد الحوالي، السبت (20 سبتمبر) في اجتماع، لأول مرة منذ اصابته في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت حكومة الرهوي.

ويعد الوزير الحوثي خالد الحوالي، ثالث وزير في حكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي، يظهر ميدانيا، حتى الان عقب الغارات الاسرائيلية على صنعاء مساء الخميس (28 اغسطس)، بعد ظهور كل من وزير المالية، عبدالجبار محمد، ووزير الاتصالات محمد المهدي.

كما ظهر وزير الدفاع بحكومة الحوثي والمؤتمر، محمد ناصر العاطفي، ورئيس هيئة أركان قوات الحوثي، محمد عبد الكريم الغماري، السبت (20 سبتمبر)، عبر بيان مشترك لهما، أعلن "امتلاك قدرات متطورة قادرة على توجيه ضربات موجعة لأعداء الأمة".

ونقلت وكالة الانباء (سبأ) في صنعاء، عن البيان، قول القائدين العسكريين "إن العدوان المستمر على اليمن وفلسطين، واستهداف المقدسات، لن يمر دون رد، وسيكون الرد قاسيًا، وسيدفع المعتدون ثمن جرائهم غاليا". وأن "دعم غزة سيستمر بكل الوسائل المتاحة".

كذلك ظهر السبت (20 سبتمبر) عبر رسائل تهاني لزعيم جماعة الحوثي بذكرى انقلاب "21 سبتمبر"، كل من: نائب رئيس الوزراء – وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، ووزير الداخلية عبدالكريم الحوثي، ووزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي.

وبالمثل وزراء : المالية عبد الجبار أحمد، والنفط والمعادن عبدالله الأمير، والنقل والأشغال العامة محمد قحيم، ظهروا السبت برفع رسائل تهاني، نشرتها وكالة الانباء (سبأ) في صنعاء، و"تؤكد أنهم ما يزالون على قيد الحياة، وإن كان عدد منهم يخضع للعلاج" حسب مراقبين.

وفقا لما تداولته وسائل اعلام تابعة لجماعة الحوثي واخرى موالية لها، فإن "مصادر مطلعة في رئاسة الوزراء بصنعاء أكدت ان الوزراء المصابين في الغارات الإسرائيلية تحسنت حالاتهم بعد تلقيهم الرعاية الطبية، وتوقعت ظهور وزراء اخرين خلال الأيام القادمة".

والجمعة (19 سبتمبر)، ظهر نائب وزير الداخلية بحكومة الحوثي والمؤتمر، عبدالمجيد المرتضى، لأول مرة منذ الغارات الاسرائيلية، في ميدان السبعين جنوبي العاصمة، اثناء المسيرة المليونية الاسبوعية التضامنية مع الشعب الفلسطيني وقطاع غزة والمقاومة الفلسطينية بوجه العدوان والحصار الاسرائيلي المتواصلين.

اظهرت مشاهد الفيديو، التي بثتها قناة "المسيرة" احتفاء كبيرا للحشود الهائلة في ميدان السبعين، بظهور المرتضى، احد ابرز من اعلن الكيان الاسرائيلي انه قضى نحبه في الغارات الاسرائيلية التي استهدفت العاصمة صنعاء مساء الخميس (28 اغسطس)، بوصفه "من كبار القيادات العسكرية للحوثيين".

وجاء ظهور المرتضى، الجمعة (19 سبتمبر)، بعد يوم واحد على تأكيد نجاة وزير الاتصالات بحكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي، غير المعترف بها دوليا، من موت محتوم، بالغارات الاسرائيلية مساء الخميس (28 اغسطس) وتسجيله أول ظهور علني له بعد خضوعه لعناية مركزة طوال ثلاثة اسابيع.