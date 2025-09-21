اخبار الرياضه

لمونديال طوكيو: بوتسوانا تقهر أبطال العالم في التتابع 4 مرات 400 م 

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : قاد البطل الأولمبي البوتسواني ليتسيل تيبوغو فريقه لاحراز ذهبية سباق التتابع 4 مرات 400 م بعد تسارع رائع أخير لزميله بوسانغ كولن كيبيناتشيبي، ليتفوق على الفريق الاميركي حامل اللقب في اليوم التاسع الاخير من بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو الأحد. 

وسجل الفريق البوتسواني وقتا قدره 2:57.76 دقيقتان، متقدما على نظيره الاميركي المتوج في النسخ الثلاث السابقة والذي اكتفى بالفضية بوقت بلغ 2:57.83 دقيقتين، متجاوزا خط النهاية قبل جنوب إفريقيا في المركز الثالث بالتوقيت ذاته. واكتفى الفريق القطري الذي وصل إلى النهائي للمرة الاولى في تاريخه بالمركز الخامس بوقت بلغ 3:01.64 دقائق.

