وأخيراً، التقت كبيرة معمري العالم تشارلز الوسيم!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: التقى عاهل بريطانيا الملك تشارلز الثالث مع أقدم شخص في العالم، التي أخبرته أنها تتذكر تتويجه أميراً لويلز قبل أكثر من 50 عاماً، عندما "كانت كل الفتيات معجبات به".

أصبحت البريطانية إثيل كاترهام المعمرة الأكبر في العالم في أبريل/نيسان عن عمر 116 عاماً بعد وفاة الراهبة البرازيلية إينا كانابارو لوكاس.

واحتفلت إيثيل كاترهم بعيد ميلادها بهدوء مع عائلتها في أغسطس/آب، لكنها قالت إنها ستحتفل به بشكل رسمي إذا زارها الملك تشارلز.

وقد قام الملك بذلك بالفعل، وزارها في دار الرعاية في لايت ووتر، بمقاطعة ساري، يوم الخميس، بعد وقت قصير من وداع الرئيس الأمركي دونالد ترامب.

تتويج أمير ويلز

وفي حديثها إليه من على كرسيها، قالت: "أتذكر عندما توجتك والدتك في قلعة كارنيفرون. وكانت كل الفتيات معجبات بك ويردن الزواج منك".

ورفع الملك، البالغ من العمر 76 عاماً، حاجبيه، بينما تداخلت إحدى حفيدات السيدة كاترهم، كيت هندرسون، قائلة: "كنتِ تتحدثين عن هذا مؤخراً، أليس كذلك؟ قلتِ "كان الأمير تشارلز وسيم جداً. كانت كل الفتيات معجبات به. إنه أمير حقيقي - والآن هو الملك".

ورد الملك قائلاً بابتسامة: "نعم، حسنًا، هذا كل ما تبقى منه على أي حال".

وتلقّت السيدة كاترهم 17 بطاقة تهنئة بعيد الميلاد من الملك، ومن والدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية، منذ بلوغها 100 عام.

وفي عام 2023، ظهرت في صفحة العائلة الملكية الرسمية على إنستغرام، حيث تم تصويرها وهي تتلقى بطاقة تهنئة بعيد ميلادها الـ 114 من الملك.

وعندما حطمت الرقم القياسي لأقدم شخص في العالم في وقت سابق من هذا العام، تلقت رسالة تهنئة موقعة من جلالته.

وكاترهم هي آخر من بقي على قيد الحياة في بريطانيا منذ عهد الملك إدوارد السابع، وكانت وُلدت في 21 أغسطس/آب 1909 في شيبتون بيلينغر، هامبشاير، وهي أصغر ثمانية أشقاء.

وهي آخر من بقي على قيد الحياة من عهد إدوارد السابع، الذي توفي في مايو/أيار من العام التالي.

مربية أطفال

غادرت السيدة كاترهم إلى الهند في سن الثامنة عشرة للعمل كمربية أطفال لدى أسرة عسكرية، وعادت بعد ثلاث سنوات.

ثم التقت بزوجها نورمان، وهو رائد في الجيش البريطاني، في حفل عشاء عام ١٩٣١.

وانتقل الزوجان من منزلهما في سالزبوري إلى جبل طارق وهونغ كونغ، حيث كان مقر عمله، وأنشأت السيدة كاترهم روضة أطفال، وتربيا ابنتين توفيتا قبلها.

وتوفي نورمان عام ١٩٧٦، بينما بلغت إحدى شقيقاتها، غلاديس، من العمر ١٠٤ سنوات.

واستمرت السيدة كاترهم في قيادة السيارة حتى بلوغها ٩٧ عاماً، وشاركت في لعبة ورق (البريدج) حتى تجاوزت المئة عام، كما تمكنت من التغلب على فيروس كورونا عام ٢٠٢٠ في عمر ١١٠ سنوات.