- 1/2
- 2/2
أعلنت اليوم عمادة شؤون الطلاب بجامعة وادي النيل عن قرار استثنائي تمت إجازته في مجلس العمداء الثاني لهذا العام، والذي يقضي بإعفاء زوجات وأبناء شهداء “معركة الكرامة” من (العسكريين والمدنيين) من المصروفات الدراسية.
وقال عميد شؤون الطلاب د. واثق عثمان إن هذا القرار يأتي تكريماً للتضحيات الجسيمة التي قدمها هؤلاء الشهداء من أجل الوطن، وتقديراً لدورهم البطولي في حماية البلاد.
وأضاف أن قرار الإعفاء شمل أيضاً الطلاب والطالبات المائة الأوائل في امتحان الشهادة السودانية لهذا العام من ولاية نهر النيل، والذين تم ترشيحهم للقبول بالجامعة، وذلك تشجيعاً للتفوق الأكاديمي ودعماً للمواهب المحلية.
مؤكداً أن هذا القرار يهدف إلى رفع الأعباء عن كاهل أسر الشهداء، وتوفير فرص تعليمية متكافئة للمتفوقين، مشيراً إلى أن الجامعة ستظل دائماً في خدمة المجتمع وداعمة للجهود الوطنية.
ووصف قرار الإعفاء الذي أجازه مجلس العمداء بالخطوة الهامة نحو تعزيز المسؤولية المجتمعية للمؤسسات التعليمية، وتأكيداً على أن العلم حق للجميع، بغض النظر عن الظروف المادية.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة وادي النيل تعفي أبناء الشهداء والمتفوقين من المصروفات الدراسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.