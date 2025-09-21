شركة BitGo تُقدّم طلب التسجيل لطرح عام أولي مُحتمل!

قدّمت شركة “BitGo”، المتخصصة في حفظ وتأمين العملات الرقمية، طلب تسجيل S-1 إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، في خطوة تُمهّد لطرح عام أولي محتمل، ما يُشير إلى نيتها دخول الأسواق العامة خلال الفترة المقبلة.

وتُعد “BitGo” من الشركات الرائدة في تقديم خدمات الحفظ المؤسساتي للعملات المشفرة، بما في ذلك البيتكوين، الايثيريوم، والعملات المستقرة، وتلعب دور محوري في البنية التحتية للأصول الرقمية، حيث توفر حلول أمنية وتقنية تتماشى مع المعايير التنظيمية الصارمة.

ويعكس هذا التحرك رغبة الشركة في تعزيز نموّها وتوسيع نطاق أعمالها عبر الوصول إلى رأس المال العام، في وقت يشهد فيه القطاع اهتمام متزايد من قبل المؤسسات المالية والمستثمرين التقليديين.

كما يُشير هذا التطور إلى تصاعد الثقة في شركات الخدمات الرقمية المنظمة، لا سيما تلك التي تُركّز على توفير بنية تحتية موثوقة لسوق العملات المشفرة، وسط بيئة تنظيمية لا تزال في طور التشكّل داخل الولايات المتحدة.

