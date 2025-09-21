كارينا كابور في يوم ميلادها.. محطات فارقة في حياة نجمة بوليوود

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 سبتمبر 2025 11:05 صباحاً - تحتفل نجمة بوليوود كارينا كابور Kareena Kapoor يوم 21 سبتمبر بذكرى ميلادها من كل عام، وهي إحدى نجمات بوليوود الأعلى أجراً والأكثر جمالاً، حيث نافست أجمل نساء العالم، وحققت إنجازات فنية واجتماعية لا مثيل لها، لتصبح من نجمات الصف الأول؛ بسبب موهبتها التمثيلية العالية وجمالها الجذاب الذي حصد الكثير من المعجبين حول العالم.

ولمن لا يعرف عنها، تنحدر كارينا كابور من أسرة؛ سائر أفرادها معروفون وهي عائلة كابور العريقة، فهي حفيدة الممثل وصانع الأفلام راج كابور Raj Kapoor، وشقيقتها هي الممثلة كاريشما كابور Karishma Kapoor التي كانت من أبزر ممثلات التسعينيات، إضافة إلى ذلك فوالدها النجم راندير كابور Randir Kapoor، وعمّها ريتشي كابور Richi Kapoor وهي زوجة النجم سيف علي خان Saif Ali Khan.

ولمناسبة ميلادها، نكشف لكم أبرز محطات من حياة كارينا كابور في سطور.

نشأة وبدايات كارينا كابور

وُلدت كارينا كابور في 21 سبتمبر 1980 في مومباي، وهي تنتمي إلى عائلة فنية مرموقة، فهي ابنة الممثلين راندير كابور وبابيتا، وحفيدة الممثل الشهير راج كابور.

درست في كلية هارفارد الصيفية، وبدأت مسيرتها الفنية عام 2000؛ من خلال فيلم "Refugee" مع النجم أبهيشيك باتشان Abhishek Bachachan، وحازت من خلاله على العديد من الجوائز، منها جائزة فيلم فير لأفضل ممثلة صاعدة، لتتوالى نجاحاتها عام 2003 بفيلم "Chameli"، الذي شهد دخولها لائحة أعلى النجمات أجراً وأكثرهنّ نجاحاً.

اختيرت كارينا كابور لتكون سفيرة للعديد من العلامات التجارية العالمية، وهي اليوم من نجمات الصف الأول والأعلى أجراً.

حياة كارينا كابور الخاصة

في حياتها الخاصة، تعرضت كارينا للعديد من الشائعات في بداية مسيرتها الفنية؛ بسبب مشاركتها البطولة للعديد من الممثلين البارزين أمثال هيرثيك روشان Hirthik Roshan.

لكنّ أبرز علاقاتها العاطفية، والتي أثارت ضجة إعلامية كبيرة، كان مواعدتها علناً للممثل شاهيد كابور Shaheed Kapoor، حيث بدأت علاقتها به عام 2004، وظهرت معه في أفلام عدة؛ مثل فيلم "Fida"، وفيلم " Heroine". لكن بعد انفصالهما، بدأت كارينا علاقة عاطفية جديدة مع الممثل سيف علي خان عام 2008، الذي تزوجت منه في أواخر 2012، ورُزقت منه بمولودين.

أبرز أفلام كارينا كابور

تتميز كارينا بموهبتها الفائقة، وقدرتها على تجسيد مجموعة متنوعة من الأدوار. من الكوميديا إلى الدراما؛ إذ أثبتت أنها قادرة على التكيف مع أي نوع من الأدوار.

فيلم 3 Idiots

فيلم كوميدي حقق نجاحاً كبيراً، وصدر عام 2009، لعبت فيه كارينا كابور دور "بريا"، حصلت على جائزة IIFA لأفضل ممثلة عن هذا الدور.

فيلم Jab We Met

فيلم كوميدي رومانسي حقق لها شهرة كبيرة، وفازت عنه بجائزة فيلم فير لأفضل ممثلة، وصدر عام 2007.

فيلم Bajrangi Bhaijaan

فيلم درامي صدر عام 2015، حقق نجاحاً تجارياً، ولعبت فيه دور راسيكا.

فيلم Kabhi Khushi Kabhie Gham

فيلم عائلي شهير شاركت فيه دور البطولة مع النجم شاروخان Shahrukhan، وذلك عام 2001.

فيلم Chameli

عام 2003، قدمت كارينا كابور بطولة فيلم "Chameli " حيث أثبتت جرأتها وقدرتها على أداء أدوار مركبة وغير تقليدية.

فيلم Good Newwz

فيلم كوميدي صدر عام 2019، وحقق نجاحاً كبيراً حيث لعبت فيه كارينا كابور دور البطولة بجانب النجم أكشاي كومار Akshay Kumar.

أبرز جوائز كارينا كابور

حصلت كارينا كابور على جوائز عديدة في مسيرتها المهنية، أبرزها جوائز فيلم فير، حيث فازت بجائزة أفضل ظهور نسائي أول عن فيلم "Refugee"، وجائزة النقاد لأفضل ممثلة عن "Dev" و"Omkara"، بالإضافة إلى جائزة أفضل ممثلة عن "Jab We Met"، وجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن "We Are Family"، كما فازت بجائزة فيلم فير أو تي تي لأفضل ممثلة عام 2023، عن دورها في فيلم "Jaane Jaan". ووُصفت بأنها إحدى الممثلات الأكثر تأثيراً في بوليوود، إذ أسهمت في إعادة تعريف أدوار النساء في السينما. ونالت تقديراً خاصاً من لجنة التحكيم عن فيلم "Chameli" عام 2003. كذلك حققت نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر بأفلام مثل "Kabhi Kushi Kabhie Gham" و"3 Idiots" و"Bajrangi Bhaijaan".

