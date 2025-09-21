توقعات “الأرصاد” لهطول أمطار متوسطة على منطقة مكة المكرمة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الأمطار تهطل بغزارة على منطقة مكة المكرمة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة اليوم. ومن المتوقع أن تشمل الأمطار مناطق مثل رهاط، ومدركة، وهدى الشام. وستكون الأمطار مصحوبة برياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط لحبات البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وأوضح المركز أن هذه الحالة الجوية ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، بحسب ما صرح به المركز. ويهيب المركز بالمواطنين والمقيمين في تلك المناطق أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة العامة خلال فترة هطول الأمطار الغزيرة.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية تشهد تقلبات جوية مع بداية فصل الشتاء، مما يستدعي اليقظة والاستعداد لمواجهة الظروف الجوية السائدة.