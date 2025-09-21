ضبط شخصين في الشرقية بترويجهما المخدرات “الشبو”

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فتاة تنقذ رجلاً من الغرق في بحيرة مدينة صغيرة

في لحظة بطولية، تمكنت الشابة الشجاعة سارة أحمد من إنقاذ رجل من الغرق في بحيرة بمدينة صغيرة. وقعت الحادثة يوم الأحد الماضي، عندما كان الرجل يسبح في البحيرة وفقد السيطرة على نفسه نتيجة للتيار القوي.

سارة، التي كانت تتنزه على ضفاف البحيرة مع عائلتها، لم تتردد في القفز في الماء والسباحة باتجاه الرجل المحتاج للمساعدة. بعد أن بذلت جهوداً كبيرة، تمكنت سارة من سحب الرجل إلى الشاطئ وإجراء الإسعافات الأولية له حتى وصول سيارة الإسعاف.

وقد أثنى السكان المحليون على شجاعة سارة وروحها الإنسانية، مشيدين بتصرفها السريع الذي أنقذ حياة الرجل. وقد أكدت الشرطة المحلية أنه بفضل تدخل سارة تم تجنب وقوع كارثة خطيرة في البحيرة.

وفي تصريح لها، قالت سارة: “لم أتردد في المساعدة عندما رأيت الرجل يصارع الموت، وأنا سعيدة لأنني كنت في المكان المناسب في الوقت المناسب لإنقاذه”.