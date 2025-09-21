القبض على 5 مهربين يحملون 60 كيلوغرام من الحشيش و41,000 قرص طبي في عسير

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تم الكشف عن اكتشاف طبي مذهل قد يغير مستقبل علاج السكري. وفقًا للدراسة الجديدة التي نُشرت في مجلة الطب الباطني، تم اكتشاف عقار جديد يمكن أن يساعد في تحسين مستويات السكر في الدم بشكل كبير لدى مرضى السكري من النوع 2.

العقار الجديد الذي يحمل اسم “جلوكوفيكس” تم اختباره على مجموعة من المرضى وأظهر نتائج مذهلة في تقليل مستويات السكر في الدم بنسبة تصل إلى 30٪ خلال فترة وجيزة. ويعتبر هذا الاكتشاف خطوة كبيرة نحو تحسين جودة حياة ملايين الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.

وتعتبر هذه الدراسة الأولى التي تكشف عن فعالية هذا العقار الجديد، وقد أثارت إعجاب العديد من الأطباء والمختصين في مجال الطب. من المتوقع أن يتم إجراء المزيد من التجارب السريرية لتأكيد هذه النتائج الواعدة وتحديد الجرعة المثلى للاستخدام.

يأمل الباحثون أن يكون هذا العقار الجديد حلاً فعالًا وآمنًا لمرضى السكري، وقد أشاروا إلى أنهم سيواصلون البحث والتطوير لتحقيق تقدم أكبر في علاج هذا المرض الشائع. وبالنظر إلى النتائج الواعدة التي حققها العقار حتى الآن، يبدو أن المستقبل قد يكون أكثر إشراقًا لمن يعانون من مرض السكري.