ابنة الوزير في لن أعيش في جلباب أبي تعمل سائقه.. ما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 سبتمبر 2025 03:59 مساءً - تصدر اسم الفنانة عبير عادل ترند مؤشرات البحث خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعدما ظهرت خلال لقاءٍ تليفزيوني بعد غياب سنوات طويلة عن الظهور الفني، وكشفت أنها اتجهت للعمل كسائقة لتوفير متطلبات الحياة بسبب عدم تلقيها أي أدوار فنية لفترة طويلة.

غياب عبير عادل عن الساحة الفنية

أكدتأنها على مدار 7 سنوات غابت عن الفن دون إرادتها، وذلك لأن سوق العمل عرض وطلب، وفي أي وقت من الممكن أن تكون خارج الملعب، وقالت أنها من المؤكد شعرت بالحزن على نفسها لكنها اضطرت للبحث عن البدائل حتى تستمر الحياة.

اتخذت عبير قرار العمل كسائقة بعد فترة من التفكير والتحديات، وقالت: "لما لقيت الفترة طولت والاحتياجات والمتطلبات بتزيد دا طبيعي كان لازم أدور على بديل عشان الحياة تستمر".

ذكريات بداية عملها كسائقة

استعادتذكريات يومها الأول في العمل كسائقة وقالت: "في أول يوم وأنا بشتغل كنت خايفة، لأن كل شغلانة ليها تفاصيلها وأدواتها ومكنتش عارفة أي حاجة، بس اتعودت وبقيت عارفة. أول راكب كانت واحدة ست ووصلتها لمنطقة شعبية وبعد ما نزلت مبقتش عارفة أطلع من المنطقة إزاي وبقيت اسأل الناس، وبعدها جالي طلب تاني من ست كانت لطيفة، وقعدت تتكلم معايا ووصلتها المشوار بتاعها معرفتنيش لأنها مكانتش مصرية".

أكدت عبير عادل أنها لم تتوقع ردود الفعل الكثيرة بعد تداول خبر عملها كسائقة، وأكدت أنها لم تنزعج نهائياً من هذا الأمر لأن العمل شرف لصاحبه، خاصةً وأنها حصلت على ردود فعل إيجابية وحماسية من الجمهور شجعها على استكمال عملها.

View this post on Instagram A post shared by Al Mashhad المشهد (@almashhadmedia)

لن أعيش في جلباب أبي أشهر أعمالها

حققت شهرة كبيرة خلال عملها في فترة الثمانينات والتسعينيات ومن أشهر أعمالها "لن أعيش في جلباب أبي"، بطولة النجمين نور الشريف وعبلة كامل، وقدمت عبير عادل في هذا المسلسل دور ابنة الوزير (رشوان توفيق)، وشقيقة ياسر جلال في المسلسل.

مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، يعتبر من كلاسكيات الدراما المصرية وتم عرضه لأول مرة سنة 1996 وحتى الآن يتم عرضه عبر القنوات الفضائية، وشارك في بطولة العمل مجموعة كبيرة من الفنانين أبرزهم عبد الرحمن أبو زهرة، محمد رياض، وفاء صادق، وغيرهم، إخراج أحمد توفيق، عن رواية للكاتب إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار مصطفى محرم.

قد يعجبك نور الشريف في شهادة ابنته سارة بعد عشر سنوات على وفاته: أب لم يرحل وفنان لا يُنسى

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».