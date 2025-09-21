أيام القاهرة الدولي للمونودراما يكرم "عبد العزيز مخيون" في دورته الثامنة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 سبتمبر 2025 05:04 مساءً - أعلن مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما برئاسة الدكتور أسامة رؤوف مؤسس المهرجان، عن تكريم الفنان القدير "عبد العزيز مخيون" تقديرًا لمسيرته الفنية الثرية على مدار السنوات الماضية، خاصةً وأن له إسهامات بارزة للمسرح المصري.

تكريم عبد العزيز مخيون

وستيم التكريم ضمن فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان المقامة فى الفترة من 2 حتى 6 أكتوبر المقبل، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم ومشاهير الوسط الفني المحبي للدراما.

من جانبه أكد الفنان عبد العزيز مخيون على سعادته بهذا التكريم، ووجه شكر خاص لإدارة المهرجان والقائمين عليه، مؤكدًا أن هذا الاحتفاء يمثل له دافعًا لمواصلة الإبداع، ويُعد تكريمًا لكل من آمن بالمسرح وقيمته.

وقد تفاعل محبي عبد العزيز مخيون مع هذا الخبر وأبدوا سعادتهم بهذا التكريم، خاصةً وأنه قامه فنية كبيرة وأثرى الفن المصر والعربي بالعديد من الأعمال الفنية المميزة التي كان لها هدف ورسالة خاصة.

أبرز أعمال عبد العزيز مخيون

يُشار إلى أن الفنان، بعد تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية، قدم عدة عروض على مسارح الدولة من أبرزها مسرحية "مراصاد" (بيتر فايس)، مسرحية "فوسيك" تأليف بوشنر، مسرحية "مهرجان الضحك والبكاء" تأليف السيد الشوربجي، مسرحية "المشخصاتية" تأليف عبدالله الطوخي، وغيرها من الأعمال المهمة.

انقطع مخيون عن المسرح لفترة ثم عاد ليقدم مسرحية "الناس اللي في التالت" من تأليف أسامة أنور عكاشة على خشبة المسرح القومي، كما قدم مسرحية الجانديرما مخرجًا على مسرح الطليعة، ومسرحية غدًا في الصيف القادم لميخائيل رومان.

كتب عبد العزيز مخيون أيضاً العديد من المقالات حول المسرح وفنونه، وكان أغلبها عن مشاهداته المسرحية في فرنسا وأوروبا، كما خاض تجربة فريدة في الريف المصري استمرت ثلاث سنوات بقرية ذكي أفندي بمحافظة البحيرة، وثّقها في كتابه "يوميات مخرج مسرحي في قرية مصرية"، وهي تجربة مسرحية دراسية تطبيقية تركت أثرًا مهمًا في مسيرته الفنية.

يُشار إلى أن الدورة السابعة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، التى أقيمت في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر 2024، قد شهدت تكريم الفنانة نيللي، الفنانة إلهام شاهين، الفنان هاني رمزي، الفنان الفلسطيني غنام غنام، المخرج محمد حجاج، الفنان محسن منصور، نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي، والممثل التونسي منير العرقي.

