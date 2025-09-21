كيف احتفلت ماغي بوغصن بيوم ميلادها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 سبتمبر 2025 12:58 مساءً - فاجأت "يارا" ابنة النجمة اللبنانية ماغي بوغصن، والدتها بالاحتفال بيوم ميلادها، وذلك بعد أن قررت بالقيام بكل شيء بداية من دعوة أفراد عائلتها إلى تحضير قالب الحلوى الضخم والكعك، وغير ذلك من الأطعمة التي تُعد خصيصاً لمثل هذه المناسبات.

أجواء مبهجة

تواجد درامي مميز في رمضان الماضي

ووثقت النجمة ماغي بوغصن، هذه اللحظة التي سيطر عليها أجواء الفرحة والبهجة الممزوجة بدفء العائلة، بمقطع فيديو قصير نشرته عبر حسابها على "إنستغرام"، ظهرت من خلاله وهي تقوم بحركات عفوية وهي تقف أمام قالب الحلوى المزين بالشموع، وعلقت قائلة:" يارا...ابنتي الجميلة صنعت كل شيء الليلة! أحبك يا ملاكي، شكرًا لكم جميعًا على مشاركتكم هذه الليلة. كانت مفاجأة رائعة. أحبكم جميعًا جمال، ريان، عائلتي وأصدقائي".جدير بالذكر، أن الفنانةكان لها تواجد درامي مميز، من خلال مسلسل "بالدم" الذي عُرض في رمضان الماضي، إذ حقق العمل نسب مشاهدات مرتفعة وقت عرضه، بعد أن نالت حبكته الدرامية إعجاب محبي الأعمال الدرامية، وجاءت محور أحداث العمل المقتبسة من قصة حقيقية حول المحامية " غالية سعد" التي أدت دورها، وهي محامية مشهورة في ساحات المحاكم بسبب قدرتها على كسب الكثير من القضايا التي تُسند لها، ولكنها تُجبر على خوض رحلة مليئة بالصعاب والمواجهات الحادة، للبحث عن والديها الحقيقيين.

يضمّ "بالدم" نخبة من نجوم الدراما اللبنانية منهم باسم مغنية، بديع أبو شقرا، رفيق علي أحمد، جيسي عبدو، وسام فارس، جوليا قصار، كارول عبود، غابرييل يمين، سعيد سرحان، ماريلين نعمان، رولا بقسماطي، سينتيا كرم، نوال كامل، جناح فاخوري، سمارة نهرا، السي فرنيني، وغيرهم من أبرز الممثلين، والعمل من إنتاج إيغل فيلمز وإخراج فيليب أسمر ومن تأليف نادين جابر.

