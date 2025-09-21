فهد الراجحي يكشف لسيدتي عن تفاصيل عن فيلم الرعب "دساس"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 سبتمبر 2025 03:59 مساءً - يستعد منتج ومخرج أفلام الرعب والمغامرات الفنان فهد الراجحي خلال الفترة القادمة لتصوير فيلم الرعب السعودي "دساس"، وقال الراجحي لـ الخليج 365: أستعد خلال الفترة القادمة لإنتاج فيلم رعب قصير بطاقم سعودي متكامل يحمل اسم "دساس" وهو اسم لبطل الفيلم الخيالي الذي يحكي قصة رجل هجين بين الإنس والجن حيث يجمع صفات وسلوكيات هجينة ما بين أبويه و يأخذ "دساس" بطل الفيلم صفات الكرم والشهامة والنخوة من والده الإنسي ويأخذ من والدته الجنية الذكاء الخارق والدهاء وسرعة البديهة والفراسة. يواجه "دساس" تنمرًا شديدًا من أولاد وأهالي منطقته التي يعيش بها بحكم أن أمه من الجن والجميع يخاف منه ولا يريد الاقتراب منه لكن "دساس" يقوم بأعمال جميلة حيث يساعد البشر وأهالي مدينته بشكل كبيرة فمعظم الممتلكات التي تختفي أو التي يسرقها اللصوص يكشفها "دساس" بسرعة فائقة بحكم فراسته الخارقة التي اكتسبها من والدته الجنية وتتوالى الأحداث وهنالك بالتأكيد الكثير من الحكايات والتفاصيل والمفاجآت بالفيلم سيراها المشاهد عند عرض الفيلم".

تفاصيل فيلم دساس

وتابع فهد الراحجي قائلًا: "فيلم دساس هو من تأليفي وإخراجي وإنتاجي وسيتم تصويره كاملًا بمنطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية وتحديدًا في قرية الخبراء التراثية.

أما عن الوقت الذي استغرق للتحضير فقال الراحجي: "استغرق كتابة والاستعداد لتصوير الفيلم قرابة ثلاثة أشهر وسيتم تصويره في منتصف الشتاء القادم".

وعن آخر أعماله التي عُرضت قال الراحجي: "آخر عمل لي كان مسلسل عائلة الطيبين الذي كان ضيف الشرف في حلقاته الفنان محمد الكنهل ونخبة متميزة من الممثلين والممثلات وهو مسلسل قصير مكون من عشر حلقات تدور أحداث حول عائلة أحبت أن تعيش أجواء زمن السبعينات والثمانينيات الميلادية بكافة تفاصيلها وكيف يواجهون ويتعايشون مع هذه الحقبة الزمنية".

آخر أعمال فهد الراجحي

وكانت آخر أعمال شارك فيها فهدهي فيلم "ليل ونهار"، وهو فيلم كوميدي، من تأليف وإخراج عبد العزيز المزيني، يتناول حياة شخصيتين موسيقيتين متناقضتين؛ من خلال رؤية جريئة حول الشهرة والمجتمع، كما يغوص في عالم النجومية الفوضوي في إطار كوميدي ساخر. العمل من بطولة الفنان عبدالله السدحان، زياد العمري، علي إبراهيم، نواف السليمان، غاده الملا، أبرار فيصل، نهار المولد، وفهد الراجحي.

ومسلسل "شباب البومب 13" وهو مسلسل كوميدي، عُرِضَ منه 12 موسماً، ولاقى نجاحاً كبيراً، ومتابعةً واسعةً، وتصدَّر "الترند" في مواقع التواصل، وحقق أرقاماً قياسيةً في المشاهدة، وقد توالى على إخراجه عدد من المخرجين، حيث قدَّم الموسم الأول والثاني والرابع المخرج ماجد الربيعان، بينما أخرج الثالث جمعان الرويعي، والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر سمير عارف، وهو من بطولة فيصل العيسى، علي المدفع، عبدالعزيز الفريحي، مهند الجميلي، محمد الدوسري، سليمان المقيطيب، فيصل المسيعيد، وائل الحربي، سارة اليافعي، وشفيقة يوسف.

فهد الراجحي في سطور

فهد الراحجي ومحمد الكنهل من كوابيس مسلسل عائلة الطيبين -الصورة من المصدر

هو مؤلفٌ ومخرجٌ ومنتجٌ وممثلٌ، يتخصَّص في إخراج أفلام الرعب. دخل عالم الإخراج عام 1993، ومن أبرز الأفلام التي أخرجها "رائحة الموت"، "الكوخ"، "الفخ"، "زوار"، و"الطيبين"، ويُعدُّ من أهم مخرجي أفلام الرعب السعوديين. كذلك شارك في العديد من الأعمال الفنية، منها "عيش صحاري" في نسخته الأولى، الذي عُرِضَ في رمضان على شاشة التلفزيون السعودي، وشارك في مسلسل "طاش العودة"، كما أنتج عدداً من الأعمال والأفلام القصيرة التي لاقت متابعةً كبيرةً واهتماماً واسعاً من قِبل المشاهدين.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».