لحظات مميزة تجمع إلهام شاهين ومحمد منير على البحر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 سبتمبر 2025 11:05 صباحاً - وسط أجواء الطبيعة الخلابة والهادئة، ظهرت الفنانة إلهام شاهين برفقة الفنان محمد منير على شاطيء البحر وهما يستمتعان بإجازتهما الصيفية.

أجواء صيفية يستمتع بها محمد منير وإلهام شاهين

مشاركات فنية سابقة لـ إلهام شاهين

وثقت إلهام شاهين، هذه اللحظة المميزة، بمقطع فيديو قصير نشرته عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، ظهرت من خلاله برفقة " الكينج" محمد منير، والسعادة والفرحة ترتسمان على وجههما، والرائع هنا هو إرفاق "" الفيديو بأغنية "أنا بعشق البحر" بصوت، لتزيد المشهد جمالًا ودفئًا.جدير بالذكر، أن الفنانةتواجدت في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "سيد الناس" بشخصية شريرة تدعى "اعتماد الهواري"، ودارت أحداث العمل ضمن إطار اجتماعي مشوق، فبعد وفاة والد جارحي، تنقلب حياة (جارحي) ويجسد شخصيته عمرو سعد تمامًا، حيث يجد نفسه أمام مفتاح غامض وثروة ضخمة وماضٍ مظلم، ومحاط بخصوم وأعداء لا يرحمون، ويتوجب عليه أن يخوض العديد من الصراعات المحفوفة بالمخاطر لحماية عائلته وإرثه.

ويشارك في بطولة العمل عدد آخر من النجوم وهم أحمد زاهر، خالد الصاوي، منة فضالي، إنجي المقدم، ملك زاهر، وآخرين والعمل من إخراج محمد سامي.

كما كان لها ظهور خاص "ضيف شرف" في فيلم " ريستارت" للنجم تامر حسني، بشخصية فنانة مشهورة في مشهد لا تتعدى أحداثه سوى دقائق قليلة، وسلط الفيلم الضوء على مخاطر وسلبيات منصات السوشيال ميديا التي تدفع الكثيرين لفعل أي شيء من أجل جلب الكثير من الأموال، وضم الفيلم عدد من المشاهير منهم، محمد ثروت، باسم سمرة، ميمي جمال، هنا الزاهد، ومن إخراج سارة وفيق، وتأليف أيمن بهجت قمر.

صوت محمد منير يضيء فيلم "ضي"

بينما كان آخر أعمال الفنان، هو تقديمه الأغنية الدعائية لفيلم "ضي: سيرة أهل الضي"، والتي جاءت كلماتها من مصطفى حدوتة، ولحّنها إيهاب عبدالواحد، محملة بروح إنسانية متناغمة مع رسالة الفيلم؛ حيث تبرز قوة الحُلم وأثر الفن في مواجهة التحديات وتخطي الصعاب؛ ضمن أجواء تفيض بالصمود والتفاؤل.

ويحمل "ضي" قصة إنسانية ملهمة، عن فتى نوبي في الرابعة عشرة من عمره، ولد ببشرة ألبينو وصوت ذهبي يخطف القلوب، رغم تخلي والده عنه وقسوة التنمر، يتمسك بحُلمه في أن يصبح فناناً عظيماً مثل أيقونته الأبدية محمد منير، ليأخذ المشاهدين في رحلة عن الأمل والإصرار وقوة الفن في مواجهة المستحيل.

ويضم طاقم الفيلم مزيجاً مميزاً من الوجوه العربية والأفريقية، على رأسهم: الممثلة السعودية أسيل عمران، بدور مركب يحمل أبعاداً إنسانية. كذلك الممثلة السودانية إسلام مبارك، إلى جانب مجموعة من المواهب المصرية الصاعدة، من بينهم: حنين سعيد، بدر محمد، الأخير الذي يؤدي دَور "ضي". وهو من إخراج كريم الشناوي، وتأليف هيثم دبور.

