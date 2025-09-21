Homebound هوم باوند يأخذ الهند للأوسكار.. والنجوم يتفاعلون

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 سبتمبر 2025 12:58 مساءً - بعد عرضه الأول في مهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ 78 لعام 2025، تم اختيار الفيلم الهندي "هوم باوند" Homebound ليمثل الهند في ترشيحات الأفلام لجائزة الأوسكار المرموقة لعام 2026. وقد أثار هذا الإعلان موجة من الإثارة والدعم والتفاعل من نجوم بوليوود على وسائل التواصل الاجتماعي.

تهاني نجوم بوليوود لترشح Homebound للأوسكار

تهنئة كارينا كابور لفريق عمل فيلم هوم باوند عبر ستوري حسابها على إنستغرام

هنأ عدد من النجوم- بمن فيهم سارة علي خان، سانجاي كابور، شاكون باترا- طاقم عمل الفيلم على وصول فيلم "هوم باوند" رسميًا إلى ترشيحات جوائز الأوسكار عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وشاركت كارينا كابور رسالة عبر ستوري حسابها على إنستغرام، هنأت فيها كاران جوهر وفريق العمل بأكمله. ونشرت ملصقًا لفيلم "هوم باوند" وكتبت: "هذا فيلمٌ أتطلع لمشاهدته بشوق".

أعربت أنانيا باندي أيضًا عن حماسها، وشاركت تهانيها عبر قصص إنستغرام. وكتبت: "رائع!! هذا مذهل. تهانينا للفريق بأكمله. لا أطيق الانتظار لمشاهدة هذا الفيلم الجميل والمؤثر في دور السينما. كل ما تقدمونه هو عمل فني رائع. سعيدة جدًا من أجلكم جميعًا!!!

ردود فعل طاقم عمل الفيلم

عبّرت جانفي كابور، المشاركة ببطولة الفيلم عن مشاعرها على إنستغرام قائلةً: "كان كل جزء من هذا الفيلم أشبه بحلم. الرحلة، والأشخاص، وما تعنيه هذه القصة، ومدى تأثيرها الشخصي على كل فرد في فريقنا. في كل خطوة، كنت ممتنة لأنني تمكنت من مشاهدة هذه الرحلة، والتي كانت في رأيي بمثابة مكافأة بحد ذاتها".

إيشان خاطر، بطل الفيلم الذي يجسد شخصية شعيب، عبر عن فخره باختيار الفيلم، قائلاً: "بعض الأفلام أعظم منا. فيلم Homebound هو أحد هذه الأفلام".

أما فيشال جيثوا، الذي يلعب دور تشاندان، أكد على الجاذبية العالمية للفيلم، مؤكدًا على قدرته على التأثير على الجماهير حول العالم. ونشر منشورًا مؤثرًا حول اختيار الفيلم، مستذكرًا والده.

قصة فيلم Homebound

تدور أحداث الفيلم حول الصديقين شعيب (إيشان خاطر) وتشاندان (فيشال جيثوا)، يستقلان قطارًا مزدحمًا أملاً في الحصول على فرص عمل حكومية محدودة، لعيش حياة كريمة. فهما يأملان أن يصبحا متدربين في الشرطة، متفائلين بأن الزيّ الرسمي سيحميهما من التمييز. ومع ذلك، يمرّ عام كامل دون إجابة رسمية، مما يتركهما في حالة من الركود الاجتماعي والمالي. ومن المقرر عرض الفيلم في دور السينما الهندية في 26 سبتمبر.

وقد حظي الفيلم بإشادة من مختلف أوساط الصناعة. أشاد المخرج أنوراغ كاشياب بأسلوب السرد القصصي في الفيلم وسرده في الوقت المناسب، بينما أشادت الممثلة هوما قريشي بأداء الممثلين وقدرتهم على جذب انتباه العالم إلى السينما الهندية.

نجوم بوليوود على السجادة الحمراء لعرض فيلم Homebound

شهد مهرجان كان السينمائي في نسخته الـ 78 لعام 2025، العرض العالمي الأول لفيلم "هومباوند" Homebound - المشارك في قسم نظرة ما- بحضور فريق العمل. ورافق جانفي كابور في السير على السجادة الحمراء لعرض الفيلم؛ نجما الفيلم إيشان خاطر وفيشال جيثوا، بالإضافة لمخرج العمل نيراج غيوان، والمنتج كاران جوهر، وانضم مارتن سكورسيزي إلى فريق العمل كمنتج تنفيذي للفيلم.

