الملك عبدالعزيز يوحّد المملكة ويؤسس مسيرة نهضة تاريخية

بيروت - نادين الأحمد - سطر الملك عبدالعزيز آل سعود ملحمة التوحيد التي أسست المملكة العربية السعودية، وجمعت شتات الأرض وقلب أبناء الجزيرة العربية تحت راية واحدة. فقد تمكن القائد التاريخي من تأسيس دولة قوية ومتماسكة، وبنى أسس نهضة شاملة شملت السياسة، الاقتصاد، التعليم، والصحة، لترسيخ مكانة المملكة محليًا وإقليميًا وعالميًا.

رحلة التوحيد وبناء الدولة

في ظل بيئة مليئة بالتحديات والصراعات القبلية، قاد الملك عبدالعزيز –رحمه الله– خطوات حاسمة لتوحيد أراضي الجزيرة العربية، مؤسسًا دولة آمنة تطبق تعاليم الإسلام السمحة. وقد حرص على توحيد القلوب قبل الأرض، ليصبح دستور التوحيد مرجعًا يجمع الولاء والانتماء.

شخصية قيادية فذّة

كان الملك عبدالعزيز يجمع بين الحكمة والرحمة، الهيبة والبساطة، فاستطاع أن يكسب حب شعبه وولاء العلماء، الذين رأى في علمهم أساس بناء حضارة مستدامة. وفي 23 سبتمبر 1932م، أعلن رسميًا تأسيس المملكة العربية السعودية، واضعًا أسس نظام سياسي وإداري متين يحفظ الأمن ويحقق العدالة.

نهضة الإنسان والمكان

لم يقتصر اهتمام الملك عبدالعزيز على توحيد الأرض، بل امتد لبناء الإنسان والمكان. فوسع الحرمين الشريفين، أنشأ المدارس والمستشفيات، وطور البنية التحتية في المدن والبادية، كما سعى لنشر المعرفة بالكتب والمطبوعات ودعم المؤلفين. ومع اكتشاف النفط عام 1933م، انطلقت مسيرة التنمية الشاملة، محققة طفرة اقتصادية هائلة.

رؤية خارجية وإرث عالمي

اعتمد الملك عبدالعزيز سياسة دبلوماسية متوازنة، حافظت على استقلال القرار الوطني وبنت جسور التعاون مع الدول، وأسهم في تأسيس جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة، لتصبح المملكة صوتًا مؤثرًا في القضايا الإقليمية والدولية.

إرث خالد ومسيرة متجددة

رحل الملك عبدالعزيز –رحمه الله– تاركًا إرثًا خالدًا يتجاوز الزمان والمكان: دولة آمنة، شعب مزدهر، وأمة فخورة بتاريخها. وواصل أبناؤه من بعده المسيرة، ليشهد الشعب السعودي اليوم تطورًا غير مسبوق في جميع المجالات تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ليصبح الوطن ضمن أقوى 20 اقتصادًا عالميًا، محققًا قفزات نوعية في التنمية والسياسة والثقافة.