ترامب يتوعد فنزويلا إذا رفضت استعادة مهاجرين

ابوظبي - سيف اليزيد - توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، فنزويلا بتبعات في حال رفضت استعادة مهاجرين "أجبرتهم على دخول الولايات المتحدة"، في ظل تصاعد التوترات مع كراكاس.

وقال ترامب "نريد من فنزويلا أن تستقبل على الفور جميع السجناء، ونزلاء المصحات النفسية... الذين أُجبروا على دخول الولايات المتحدة الأميركية".

وأضاف الرئيس الأميركي "وإلا فسيكون الثمن باهظا للغاية".

ونشرت الولايات المتحدة ثماني سفن حربية في مياه الكاريبي، في إطار عملية لمكافحة تهريب المخدرات، بحسب ما أعلنت واشنطن.

وردا على العملية الأميركية، نفذت كراكاس تدريبات عسكرية في جزيرة "لا أورخيلا" في البحر الكاريبي والتي تبعد حوالى 65 كلم من البر الفنزويلي.