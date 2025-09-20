كامل إدريس يقود وفد السودان للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

- 1/2
يقود رئيس الوزراء د. كامل إدريس، وفد السُّودان المُشارك في فعاليات الدورة (80) للجمعية العامَّة للأُمم المتحدة بنيويورك، ويضُم الوفد المرافق له وزير الخارجية والتعاون الدولي، السفير محيي الدين سالم أحمد.
وسيُقدِّم رئيس الوزراء، بيان السُّودان أمام الجمعية العامَّة، كما سيلتقي العديد من رؤساء الدول والحكومات، والأمين العام للأُمم المتحدة، والعديد من رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية، كما سيعقد وزير الخارجية والتعاون الدولي، عدداً من اللقاءات مع نظرائه، وممثّلي المنظمات الدولية والإقليمية.
وسيُشارك وفد السُّودان في عددٍ من الفعاليات التي ستُعقد على هامش اجتماعات الجمعيَّة العامَّة والتي تشتمل على سبيل المثال لا الحصر، الاجتماع الوزاري السنوي لمجموعة البلدان الأقل نموّاً، واجتماع كِبار المسؤولين لمجموعة الـ77 والصين، والاجتماع التنسيقى للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاجتماع التشاوري العربي، والقِمَّة الثُنائية الأولى من أجل اقتصاد عالمي مستدام، هذا بالإضافة لاجتماع تسريع جهود الوقاية من الأمراض غير المُعدية في أوضاع الهشاشة الإنسانيَّة وغيرها من الفعاليات.
