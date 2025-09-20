اخبار السعوديه

رابطة العالم الإسلامي تُدين الاعتداء المروع على مسجد في مدينة الفاشر

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أدانت رابطة العالم الإسلامي بأشد العبارات الاستهداف المروع لأحد مساجد مدينة الفاشر بجمهورية السودان، الذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا من المدنيين. ونددت الرابطة في بيان صادر عن الأمانة العامة بهذا الاعتداء الغادر الذي يمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية، مجددة تأكيدها ضرورة الالتزام بالقيم الأخلاقية والقوانين الدولية ومضامين “إعلان جدة” بشأن حماية المدنيين والمرافق المدنية.

وجددت الرابطة تأكيد وقوفها الدائم مع الشعب السوداني وتسخير جميع إمكاناتها للتخفيف من معاناته.

آية عبد الرحمن

آية عبد الرحمن

كاتبة محتوى في موقع الخليج 365، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها

