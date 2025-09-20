شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل صادمة تنشر لأول مرة ...الكشف عن مكان إقامة الرئيس السابق وتفاصيل حياته اليومية "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر صحافية أن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير يقيم حالياً في مجمع سكني داخل قاعدة مروي الطبية، بعيداً عن السجن ، مع إجراءات أمنية مشددة. وفقا ل "العربية".

حياة يومية

ويشارك البشير المكان مع عدد من قيادات نظامه السابق، ويعيش حياة منظمة تشمل رياضة صباحية، متابعة الأخبار، وقراءة الكتب، إضافة إلى لقاءات مسائية محدودة مع رفاقه.

الكهرباء والإنترنت

المجمع مزود بالخدمات الأساسية مثل الكهرباء والإنترنت الفضائي، ويوجد طاقم عسكري يتولى إعداد الطعام، بينما يتلقى الرعاية الطبية داخل مقر الإقامة.