الاتحاد السعودي للرياضة للجميع ينظم مبادرة «تحرك معنا» في منطقة الحدود الشمالية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم الاتحاد السعودي للرياضة للجميع مبادرة «تحرك معنا»، وذلك في متنزه النخيل بمدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والقطاعات غير الربحية في المنطقة.

وشارك في المبادرة جميع أفراد المجتمع من مختلف الفئات العمرية، مؤكدين أهمية مثل هذه المبادرات التي تشجع على رياضة المشي والجري.

وتخللها ألعاب رياضية مختلفة ومشاركة أركان صحية لقياس العلامات الحيوية وتقديم النصائح الطيبة ونحو ذلك، وتأتي ضمن البرامج التي تهدف إلى رفع نسبة الممارسين للنشاط البدني.

وأكد الاتحاد السعودي للرياضة للجميع أن برنامج «تحرك معنا» يمثل وجهة رياضية واجتماعية تجمع بين الحماس الرياضي والتفاعل الأسري، بما يرسخ مفهوم الرياضة أسلوب حياة ممتع وصحي يسهم في رفع جودة الحياة.