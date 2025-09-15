نتانياهو: قطر تحاصرنا سياسياً واعلامياً حول العالم والتمويل بمبالغ طائلة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن الصين وقطر تقودان حملة في وسائل الإعلام الغربية "لحصار" إسرائيل من خلال تآكل دعم حلفائها، وذلك خلال حديثه مع وفد من 250 عضوا في الهيئة التشريعية للولايات الأميركية، ويمكن القول إن نتانياهو لم يكن يرغب في معاقبة واغتيال قيادات حماس في "ضربة الدوحة" فحسب، بل إن الرسالة قد تكون أكبر من ذلك، في ظل التوتر الكبير بين الدوحة وتل أبيب.

وقال نتانياهو للوفد - وهو أكبر مجموعة من المشرعين من دولة واحدة تزور إسرائيل على الإطلاق - "نحن نقدر ونعتز بدعمكم" ، مضيفًا أن "هناك جهدًا لتقويض هذا الدعم، إنها محاولة لحصار إسرائيل - وليس عزلها بقدر ما هو سعي لمحاصرتها، وهذا يتم تدبيره من قبل نفس القوى التي دعمت إيران".

وأكمل :"في حين حاولت إيران فرض "حصار عسكري" على إسرائيل من خلال شبكتها من وكلائها، وتمكنت إسرائيل من "التخلص من هذا الحصار، سيتعين علينا أن نفعل عدة أشياء للتخلص من هذا الحصار الذي تنظمه بعض الدول".

هجوم عبر وسائل التواصل الإجتماعي

ثم يُسمي هاتين الدولتين: "إحداهما الصين. والأخرى قطر. إنهما تُنظمان هجومًا على إسرائيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي في العالم الغربي والولايات المتحدة. سيتعين علينا مواجهتهما، وسنواجههما بأساليبنا الخاصة".

في توضيح لتصريحاته لقناة i24 الإخبارية بعد حديثه، قال نتانياهو بالعبرية: "هناك الآن محاولة لفرض حصار على إسرائيل من جانب جهات ودول مختلفة، وعلى رأسها قطر. أولًا، حصار إعلامي مُمول بمبالغ طائلة، من قطر ومن دول أخرى مثل الصين".

في السنوات القادمة، سنحتاج إلى تعزيز صناعاتنا العسكرية المستقلة لنتمتع باستقلالية في مجال الأسلحة، واقتصاد قائم على التسلح، والقدرة الصناعية على إنتاجها. ولهذا السبب سنكسر هذا الحصار، يضيف، مكررًا تصريحاته التي أدلى بها في وقت سابق اليوم في فعالية استضافها المحاسب العام.

ويسأل نتانياهو ويقدم الإجابة :"هل نجحوا في عزل إسرائيل عالمياً؟ لا. الولايات المتحدة معنا، وكذلك دول أخرى كثيرة. لكن لدينا حاليًا مشكلة متمركزة في أوروبا الغربية، ونعمل وسنواصل العمل لرفع هذا الحصار، كما نجحنا في رفع الحصار العسكري، سننجح أيضًا في التخلص من الحصار السياسي".