تفاصيل جديدة: زيادة في مدة تأشيرة العمرة 1447 من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت المملكة العربية السعودية عن ضوابط جديدة شاملة للعمرة في عام 1447هـ، بهدف تعزيز تجربة الحجاج وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم. تأتي هذه الضوابط في إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تسهيل وتأمين رحلة العمرة للمعتمرين، مع التركيز على الشفافية وحماية المصلين من أي انتهاكات غير مشروعة.

ضوابط العمرة 1447هـ: تحسين شامل لتجربة الزوار

تتمثل الضوابط الجديدة للعمرة في تحسين شامل لخدمة الزوار، وتشمل النقاط التالية:

رفع جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين.

تعزيز معايير الأمان لحماية سلامة الحجاج.

مكافحة الممارسات غير المنظمة.

تبسيط الإجراءات اللوجستية.

ممنوعات العمرة الجديدة: دليل المعتمر لرحلة آمنة

تضمنت الضوابط الجديدة قائمة بالممنوعات التي يجب على المعتمرين احترامها وتجنبها، مثل:

المواد المخدرة والمنشطات.

الأسلحة بجميع أنواعها.

الملابس والمواد الإعلامية المخالفة للقيم الإسلامية.

الحيوانات الحية دون تصاريح رسمية.

المواد الغذائية غير المطابقة للمعايير الصحية.

تكلفة العمرة 1447هـ: حماية المعتمرين من الاستغلال

تم تحديد تكاليف العمرة بشفافية لضمان عدم استغلال الحجاج، مع فرض عقوبات صارمة على الشركات المخالفة. وتشمل التكاليف:

البرامج الاقتصادية بسعر 30,000 جنيه مصري.

برامج 4 نجوم بسعر 45,000 جنيه مصري.

البرامج الفاخرة بسعر 60,000 جنيه مصري.

معايير الإقامة للعمرة: جودة وقرب الحرمين أولوية

تركز الضوابط الجديدة على توفير إقامة مريحة وآمنة للحجاج، مع تطبيق رقابة مشددة على المنشآت الإقامية.

المستندات المطلوبة لأداء العمرة 1447هـ

يجب على المعتمرين إحضار المستندات اللازمة مثل جواز السفر وتأشيرة العمرة الصادرة من شركات معتمدة.

أسئلة متكررة حول ضوابط العمرة 1447هـ

تتضمن الأسئلة الشائعة حول إمكانية السياحة أثناء فترة التأشيرة وفترة أداء العمرة.

نصائح لرحلة عمرة ميسرة ومقبولة

نقدم نصائح للحجاج لتحقيق أقصى استفادة من رحلة العمرة وضمان سلامتهم وراحتهم.

بهذه الضوابط الجديدة، تسعى المملكة العربية السعودية لتوفير بيئة آمنة وميسرة للحجاج والمعتمرين، تعكس رؤيتها الطموحة لمستقبل يحقق رضا الضيوف ويعزز قيم الخدمة والتعاون.