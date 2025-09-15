حاكم الشارقة: مجمع التواريخ أعظم مُؤلف وسيرى النور في معرض الشارقة للكتاب

15 سبتمبر 2025 22:54

كشف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، عن أعظم مُؤلف سيتم إطلاقه في الدورة ال 44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب لعام 2025، وهو «مجمع التواريخ لشبه الجزيرة العربية وفارس»، والذي يتكون من 51 مجلداً، تجمع كل ما كتب في التاريخ، وتضم وثائق هولندية وبريطانية وفرنسية وعثمانية.

كما أعلن سموه عن مشروع تاريخي جديد سيرى النور قريباً وهو «الموسوعة العربية»، والتي قدّمها سموه للأمة العربية ليخدم تاريخها بسرد لأحداث تبدأ منذ سنة 550 قبل الميلاد، بتوثيق يستحقه العرب.

وقال صاحب السمو حاكم الشارقة، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «الخط المباشر»: «بعد أن كشفت منشورات القاسمي عن أحدث إصداراتي بعنوان «تاريخ القواسم» المكوّن من 5 أجزاء، وهي دراسة تاريخية توثق أحداثاً ومواقف مر بها تاريخ القواسم على مدى 13 قرناً، والتي يبدأ سرد الأحداث فيها من السنة الأولى للهجرة حتى سنة 1240 هـ الموافق من عام 622 م إلى عام 1825م، نعلن أن العمل القادم بإذن الله هو أعظم مُؤَلف، ويتكون من 51 مجلداً، إذ يضم كل تاريخ شبه الجزيرة العربية وفارس، ويجمع كل ما كتب في التاريخ من معلومات قيّمة، ويحتوي على وثائق هولندية، وأخرى بريطانية من 5 مصادر، وأيضاً فرنسية وعثمانية، مع العلم بأن الوثائق العثمانية كانت نادرة، ولكننا استطعنا أن ننفذ إلى مراكز الوثائق في إسطنبول، وتمكنّا من جمع المادة، وستصبح هذه الوثائق بإذن الله مصدراً لأي إنسان يريد أن يجري بحثاً، فقد جمعنا عدداً كبيراً جداً من الوثائق ووضعناها في 51 مجلداً، ونحن الآن في المراجعة الأخيرة، وسأقرأ الـ 51 مجلداً وأنتهي من مراجعتها كاملة خلال الشهر ونصف القادمة، قبل انطلاق فعاليات الدورة الـ 44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب لعام 2025م، ليكون الإصدار متاحاً في المعرض بإذن الله».

وأضاف سموه «نحن نذيع الآن بشرى للباحثين ولمن أراد أن يستمتع بالقراءة ومعرفة تفاصيل تاريخية مهمة، فهذا المؤلف فرصة لمن يتردد الآن في استكمال الدراسات العليا أو إجراء الأبحاث، فهو يوفّر له كل المعلومات بترتيب ووضوح ودقة، إذ يضم «مجمع التواريخ لشبه الجزيرة العربية وفارس» من بغداد إلى الدرعية إلى فارس إلى الخليج، ويحتوي على مواد لم يتطرق لها أحد من قبل، وهي التي كتبها الفرنسيون في كمية كبيرة من الوثائق موجودة في وزارة الخارجية الفرنسية. ولذلك، نحن نقول إنها فرصة للجامعات والراغبين في مواصلة التعليم بالدراسات العليا. مع الأخذ في الاعتبار بأن الأساتذة الذين سيشرفون على هذه الدراسات يجب أن يكونوا ملمين بهذه المعلومات».

واستطرد صاحب السمو حاكم الشارقة حديثه قائلاً «الأمم كلها لها تاريخ، وأنا أعمل الآن على إنجاز مشروع تاريخي جديد لأخدم به أمتنا العربية بإذن الله، وقد جمعت مادته بحمد الله، وهي تبدأ من سنة 550 قبل الميلاد، وكل الأحداث ستأتي بإذن الله بتوثيق يستحقه العرب، وسيخدم هذا العمل الأمة العربية في تاريخها وتكوينها ولغتها وأدبها، وهذا العمل الكبير الذي نحن بصدده هو «الموسوعة العربية»، وتضم الموسوعة كل ما كُتِب عن هذه الأمة، ولا أظن أن أي أمة في العالم حصلت على خدمة بهذه الطريقة، وهي أن يبذل المرء قصارى جهده والكثير من وقته في البحث والعمل ليرتفع بقومه ويخدم دينه ويشعر بمسؤولية تجاه أهلنا وشعبنا وعروبتنا، وهذا العمل يحتاج إلى مجموعة من الباحثين، وأنا أقول «لن تجد أميناً على ذلك مثلي»، وسنعمل على إنجاز هذا العمل التاريخي قريباً بإذن الله».

ولفت سموه إلى أن التطور يضم جوانب عديدة أهمها تطور المجتمع، قائلاً «نحن لا ننسى بلدنا وأهلنا فنحن مسؤولون عما يحدث لهذا المجتمع، والناس كلها ترى وتلمس ما يحدث من تطور في العلم والمعرفة والثقافة والدين والالتزام، والناس لم يخذلوني، فأنا أفرح وأسعد عندما أتجول بسيارتي في الشوارع وأرى في إحدى المناطق كمدينة كلباء أباً يدفع عجلة صغيرة بها طفله والأم بجواره، فهذا نوع من أنواع التطور الاجتماعي وحصاد لبذرة زرعناها وأسقيناها بتوعية وبرامج ونصائح ومؤسسات».

واختتم صاحب السمو حاكم الشارقة حديثه، قائلاً «أنا أتحدث دائماً إلى الناس وأنصحهم وأوصيهم بما فيه الخير، وأول وأهم ما أوصي به دائماً هو المواظبة على الصلاة، والتحدث والتمسّك بلغة القرآن، والابتعاد عن تفاهات الأمور، واعقلوا كلامكم قبل التفوه به وكذلك تصرفاتكم، فقلد خلقنا الله عز وجل لنعمر الأرض وليس لنفسد فيها، وأقول للناس اقرأوا وثقفوا أنفسكم دينياً ولغوياً وتثقفوا في مجالات مختلفة، فهذه الأمور كلها تكوّن إنساناً وأسرة ومجتمعاً صالحاً، ونحن نتمنى من الناس أن تواكب ما ينفعها، وبإذن الله تكون هذه الأمة موعودة بالخير».