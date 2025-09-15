السجن المؤبد على مشاركين مع قوات التمرد بمروي

قدمت النيابة العامة مروي ستة متهمين للمحاكمة أمام محكمة جنايات مروي العامة بموجب الدعوى الجنائية رقم (1818) للعام 2025م تحت المواد (26-50-51) من القانون الجنائي لسنة 1991م تعديل 2020م المتعلقة بمعاونة قوات متمردة على تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.

حيث تلخصت الوقائع في أن المتهمين كانوا قد تعاونوا واستنفروا مع القوات المتمردة.

وقدم الاتهام عدداً من الشهود أكدوا هذه الوقائع، ومن ثم وجهت المحكمة تهمة للمتهمين لمخالفة المواد المذكورة.

وبعد سماع قضيتي الاتهام والدفاع، أصدرت المحكمة قرارها بإدانة المتهمين تحت المواد أعلاه، وحكمت على المتهم الثاني والرابع والخامس والسادس بالسجن المؤبد مع مصادرة الهواتف المعروضات، وعلى المتهم الأول بالسجن لمدة (5) سنوات، مع براءة المتهمين الثالث والسابع من التهم المنسوبة إليهم.

صدر الحكم في حضور محامي الدفاع ومثلت نيابة مروي الاتهام أمام المحكمة.

