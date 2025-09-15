رئيس الدولة: أنصح الجميع بقراءة كتاب «علّمتني الحياة»

ابوظبي - سيف اليزيد - أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن امتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإهدائه نسخة من كتابه الجديد «علّمتني الحياة».

وقال صاحب السمو رئيس الدولة، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «ممتن لأخي محمد بن راشد لإهدائي كتابه القيّم «علّمتني الحياة». خلاصة تجربة حياة شخصية وعملية ثرية لقائد ملهم لم يعرف المستحيل».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله «استمتعت كثيراً بقراءة الكتاب وأنصح الجميع بقراءته والاستفادة منه. حفظ الله بو راشد وأطال عمره وهو يواصل عطاءه لوطنه».

