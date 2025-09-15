- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 15-09-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-09-15 17:11PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
ارتفع قليلاً سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استقراره أعلى المقاومة 1.1730، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما يكبح من مكاسب الزوج الأخيرة، بالإضافة إلى ذلك يسيطر الاتجاه الصاعد على حركة الزوج بالمدى القصير مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لاستقرار السيناريو الإيجابي.