تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 15-09-2025

ارتفع قليلاً سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استقراره أعلى المقاومة 1.1730، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما يكبح من مكاسب الزوج الأخيرة، بالإضافة إلى ذلك يسيطر الاتجاه الصاعد على حركة الزوج بالمدى القصير مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لاستقرار السيناريو الإيجابي.