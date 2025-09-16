التشغيل التجريبي لخدمات التوصيل الذاتي في مدينة مصدر

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، التشغيل التجريبي الأول من نوعه لمركبات التوصيل الذاتي بالتعاون مع شركة «K2» وشركة إي إم إكس، الذراع اللوجستية لـ«سفن إكس»، في مدينة مصدر بأبوظبي، في خطوة نحو التوسع التدريجي للتشغيل التجاري الكامل على مستوى الإمارة، وذلك تحت إشراف مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة. وشهدت المبادرة إصدار أول لوحة أرقام رسمية لمركبة توصيل ذاتية القيادة في الإمارة.

وتُعد مركبات «الأوتو ديلفري»، التي طورتها شركة «أوتوغو» التابعة لـ«K2»، من الحلول المتقدمة في مجال التوصيل الذاتي، حيث تعتمد على أحدث تقنيات التنقل الذكي المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتمتاز هذه المركبات بقدرتها على التحرك في شوارع المدن، وتوصيل الطلبات بكفاءة عالية ودون أي تدخل بشري.

ويُشكّل تشغيلها التجريبي في مدينة مصدر محطة محورية تمهّد لانطلاقتها نحو خدمات تجارية أوسع في مختلف مناطق أبوظبي. ويأتي هذا التطور في إطار الدور التشريعي والتنظيمي الذي يضطلع به مركز النقل المتكامل في تنظيم قطاع المركبات ذاتية القيادة وأنشطة نقل البضائع في الإمارة. كما تندرج هذه الخطوة ضمن الرؤية الاستراتيجية لإمارة أبوظبي التي تستهدف أن يعتمد 25% من إجمالي الرحلات على وسائل النقل الذكي بحلول عام 2040، وذلك بعد النجاحات الرائدة التي تحققت سابقاً من خلال تشغيل خدمات مركبات الأجرة ذاتية القيادة في بعض المناطق الرئيسية من الإمارة.

ويُعكس إدراج مركبات التوصيل الذاتي ضمن الإطار التنظيمي خطوة مهمة نحو تعزيز دور الخدمات اللوجستية الذكية على نطاق واسع، بما يسهم في دعم أهداف الاستدامة، والحد من الازدحام المروري والانبعاثات الكربونية، وتحسين تجربة المتعاملين في البيئات الحضرية.

منظومة ذكية ومستدامة

قال الدكتور عبد الله حمد الغفلي، المدير العام لمركز النقل المتكامل بالإنابة: «إطلاق التشغيل التجريبي لمركبات التوصيل الذاتي في مدينة مصدر يمثل خطوة محورية في مسيرة أبوظبي نحو بناء منظومة نقل ذكية ومستدامة تدعم رؤيتنا لمستقبل أكثر ابتكاراً وكفاءة. كما يعكس جاهزية أبوظبي لاعتماد أحدث الحلول العالمية وتطبيقها وفق أطر تنظيمية آمنة وموثوقة». وأضاف «لا يُعد هذا المشروع مجرد تجربة تقنية، بل هو جزء من استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز دور الخدمات اللوجستية الذكية، وتوظيف التقنيات المتقدمة للحد من الانبعاثات والازدحام المروري، وتحسين جودة الحياة في المدن». من جانبه، قال طارق الواحدي، الرئيس التنفيذي لـ«سفن إكس»: «يمثّل إدراج مركبات التوصيل الذاتي ضمن الإطار التنظيمي في أبوظبي منعطفاً استراتيجياً نحو الجيل القادم من المنظومات اللوجستية الذكية، ويسرنا أن نكون جزءاً فاعلاً من هذا التحوّل الطموح والذي نسهم فيه عبر منظومة متكاملة تمتد إلى حلول الميل الأخير التي تقدّمها ذراعنا اللوجستية (إي إم إكس)».