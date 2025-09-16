تنفذها «أبوظبي للزراعة».. برامج مبتكرة لتطوير قطاع النخيل وتعزيز استدامته

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية التزامها بتطوير قطاع النخيل، وتعزيز استدامته عبر البرامج والخدمات المقدمة لمزارعي إمارة أبوظبي.

وأوضحت «الهيئة» في تقرير لها بمناسبة يوم النخيل العربي الذي يصادف 15 سبتمبر من كل عام، أنها تحرص على تنفيذ حزمة من البرامج الهادفة لتنمية قطاع النخيل وإنتاج التمور؛ بهدف تعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على الأمن الحيوي.

وتشمل هذه البرنامج المتخصّصة برنامج الإدارة المتكاملة لآفات النخيل للسيطرة عليها بطرق اقتصادية وآمنة بيئياً، وكذلك برنامج الممارسات الجيدة للنخيل والتمور لعمليات ما قبل وما بعد الحصاد، إيماناً منها بأهمية الشجرة المباركة في الهوية التراثية والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

مكافحة

كشفت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن تنفيذ عمليات مكافحة واسعة لآفات النخيل منذ بداية عام 2024، استفادت منها 6 ملايين و592 ألفاً و272 نخلة، بالإضافة إلى استفادة مليونين و278 ألفاً و698 نخلة من خدمة مكافحة آفتي «الحميرة» و«حلم الغبار»، مما ساهم في الحد من تأثير هذه الآفات على إنتاج التمور في الإمارة.

كما نظمت «الهيئة»، منذ بداية العام، عدداً من الزيارات الميدانية لأصحاب مزارع النخيل المتميزة في إمارة أبوظبي.