تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 15-09-2025

انزلق سعر عملة فلو FLOW /USD (FLOWUSDT) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليتخطى السعر دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما ضاعف من الضغط السلبي المحيط بالسعر، ليكسر بدوره خط اتجاه صاعد على المدى القصير، لينهي على فرص تعافي العملة على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وهو ما قد يكبح من خسائر السعر القادمة.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، ليستهدف مستوى الدعم المهم 0.393، وفي حالة كسر هذا الدعم سيكون هدف العملة التالي عند سعر 0.368.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط