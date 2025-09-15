محمد بن سلمان يشيد بقمتي مواجهة الاعتداء الإسرائيلي الغاشم

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الدوحة: أشاد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، بنتائج القمتين «الخليجية» و«العربية - الإسلامية» في الدوحة، اللتين أكدتا دعم جميع الدول المشاركة لقطر في مواجهة الاعتداء الإسرائيلي الغاشم، والرفض التام للخروج على مبادئ القانون الدولي وجميع الأعراف الدولية.

جاء ذلك في برقية شكر بعثها ولي العهد السعودي، للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، إثر مشاركته في القمتين «الخليجية» و«العربية - الإسلامية»، سائلاً الله أن يديم عليه الصحة والسعادة، وعلى الشعب القطري الشقيق الأمن والرخاء والازدهار.

وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ترأس الأمير محمد بن سلمان، وفد السعودية المشارك في القمتين اللتين بحثتا سبل الردّ الجماعي على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقار سكنية لعدد من قادة حركة «حماس» في الدوحة، الثلاثاء الماضي.

وجسد انعقاد القمة العربية - الإسلامية وحدة الدول في الوقوف مع دولة قطر، ومواقفها الثابتة حيال حماية سيادتها وأمنها الجماعي، واستعدادها لبذل كل ما يلزم للدفاع عن أوطانها، والمحافظة على أمنها واستقرارها.

من جانب آخر، التقى الأمير محمد بن سلمان بالعاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، والرؤساء السوري أحمد الشرع، والإيراني مسعود بزشكيان، والتركي رجب طيب إردوغان، ومحمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي، ومحمد شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني، على هامش أعمال القمة العربية - الإسلامية الطارئة.

وشهدت الدوحة، الأحد، اجتماعاً تحضيرياً لوزراء خارجية وممثلين من 57 دولة عربية وإسلامية، حيث ناقش مشروع بيان بشأن الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر. وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن القمة العربية - الإسلامية الطارئة ستعكس تضامناً عربياً - إسلامياً ضد العدوان الإسرائيلي.

ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس الإيراني في الدوحة

