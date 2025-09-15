أمير قطر: عازمون على مواجهة العدوان الإسرائيلي

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، أن الدوحة تعرضت لاعتداء غادر وعمل إرهابي جبان، واصفا العدوان الإسرائيلي بأنه كان صادما للعالم بأكمله.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية خلال ترؤسه أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة التي انطلقت اليوم في العاصمة الدوحة، بمشاركة عدد من قادة وزعماء الدول العربية والإسلامية، لبحث سبل الرد على الهجوم الإسرائيلي على الأراضي القطرية.

وأشار أمير دولة قطر إلى أن بلاده تعمل منذ عامين كوسيط لإنهاء الحرب في غزة وإعادة الرهائن.

وأكد أن الحكومة الإسرائيلية استغلت المفاوضات كتكتيك من تكتيكات الحرب، مؤكدا أن حكومة إسرائيل لا تريد الرهائن وتستغل الحرب لتوسيع الاستيطان وتغيير الوضع القائم.

وشدد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر على أن دولة قطر عازمة على مواجهة العدوان الإسرائيلي واتخاذ إجراءات القانون الدولي كافة للدفاع عن بلاده.