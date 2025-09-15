مصر تدعو المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

دعت مصر المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، ووضع حد للممارسات الإسرائيلية السافرة، والتدخل لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في اتصال مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر، إن «مصر تؤكد رفضها القاطع لاستمرار الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، والإبادة التي ترتكبها، وعرقلة نفاذ المساعدات الإغاثية والطبية، وللسياسة الممنهجة الساعية لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه». وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، فقد شدد عبد العاطي على «مسؤولية المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الممارسات السافرة، والتدخل بصورة فاعلة لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وإنهاء سياسة التجويع ضد المدنيين الأبرياء». وأشاد عبد العاطي بإعلان عدد من الدول الغربية، ومن بينها المملكة المتحدة، اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً أنه يعد رسالة بالغة الأهمية للشعب الفلسطيني لتحقيق تطلعاته المشروعة وإقامة دولته المستقلة.